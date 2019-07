Faura va vibrar amb la galotxa

La 44ª edició del Campionat Autonòmic de Galotxa, trofeu El Corte Inglés, va viure el passat cap de setmana les seues primeres finals de carrer en la localitat de Faura.

El dissabte era el torn de les finals de segona, en la que l'Ovocity Marquesat s'impossava al Meliana C, i de la corresponent a la de quarta categoria A, on el Caixa Popular Foios C sumava un nou títol per a les vitrines del seu club davant el Borbotó B.

La divisió de plata, en la que s'enfrontaven dos dels clubs més clàssics de la modalitat, Marquesat i Meliana, no tenia color, ja que els de la Ribera, encapçalats pel seu rest Carlos, dominaven des del principi de la partida. Ben acompanyat per Gerardo, Voro, David i Felix, el rest campió sumava el títol autonòmic a l'Individual que va aconseguir fa unes setmanes. Entre els seus rivals la baixa de Vicente Ruiz "Boni", lesionat fa uns dies, va fer perdre recursos a l'equip de Meliana, ja que la canxa de Faura era un recinte on aquest jugador podria rendir a gran nivell. El resultat de 70 a 20 deixa clar el domini dels vencedors, tot i que molts dels jocs eren més disputats del que demostra el marcador final. Previament a la partida, Jose "Roig de Meliana", exjugador del club, va fer la treta d'honor de la final.

Pel que fa a la partida que obria el programa de finals, corresponent a quarta A, i en la que s'enfrontaven dues formacions dels clubs de Foios i Borbotó, s'allargava més de dos hores, al jugar-se tots els jocs possibles, i guanyant Foios per la mínima, 70 a 65. Tal i com es podria preveure pel resultat, aquesta partida va estar molt nivellada, ja que els jugadors que solen portar el pes de la partida estigueren molt igualats, tant els bots, Voro per Foios i Eugenio per Borbotó, com els mitgers, Jaume de Foios i Alex de Borbotó.

El regidor d'esports d'Alfarp, Cesar Ferrandis, la regidora de Faura, Sara Pedrós, i Jesus Fontestad, vicepresident de galotxa de la FPV, varen ser encarregats de lliurar els trofeus i medalles als jugadors finalistes.



Meliana i Albuixech, campions

La vesprada del diumenge es varen viure dues finals més del 44é Campionat Autonòmic de Galotxa, trofeu El Corte Inglés, en el carrer de pilota de Faura.

El primer plat de la jornada corresponia a la final de quarta B, on s'enfrontaven les formacions de l'Albuixech C i l'Ovocity Marquesat D. Des d'un principi, els de l'Horta aconseguien sumar un parell de jocs més que els seus rivals, distancia que aniria augmentant poc a poc, fins a quedar el marcador final en un 70 a 40 favorable a l'Albuixech. En aquest equip destacaven tant el seu bot, Ruben, com el mitger Carlos, mentre que en les files de l'equip de la Ribera, el que millor rendiment oferia era el seu rest Pablo. A continuació, i tancant el primer cap de setmana de finals, Meliana F i Borbotó A es jugaven el títol en la divisió de bronze, la corresponent a tercera categoria. En la mateixa, Guille, Miquel i Diego, integrants del Meliana, junt al reserva Pau. no donaven opcions als jugadors del club de la pedania de Valencia, i sumaven joc rere joc, fins a completar la partida amb un clar 70 a 25.

El lliurament de trofeus va còrrec a càrrec de l'alcalde d'Albuixech, Jose Andreu, junt al regidor d'esports d'Albuixech, Josep Tamarit; de l'alcalde d'Alfarp, Santi Cervera; la regidora de Faura, Sara Pedrós, i Jesus Fontestad, vicepresident de galotxa de la Federació de Pilota.