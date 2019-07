Les figures del trinquet es citen amb les del frontó

La pròxima edició del Trofeu Diputació de València de frontó serà més exclusiva. I és que si tradicionalment hi participaven sis parelles, en esta ocasió en seran quatre les que pugnaran pel títol oficial més rellevant de les tres parets. I a menys competidors, en teoria, més qualitat. El que no canvia és l'esperit de la competició perquè novament es torna a reunir als professionals del trinquet que millor juguen amb la pilota de tec amb els grans especialistes de la modalitat que tenen el seu espai en les competicions federatives.

En la posició de saguer és on apareixen les figures de la vaqueta mentre que els quadres alegres estaran ocupats pels pilotaris habituals del frontó. Els equips semblen totalment equilibrats i fins que comencen a demostrar l'acoblament entre els companys i als escenaris de joc, no hi ha massa arguments per a assenyalar a un com a clar favorit. La configuració és la següent: Genovés II i Carlos de Massalfassar; Puchol II i Adrián de Quart de Poblet; De la Vega i Adrián de Museros; Pere Roc II i Alejandro.

La competició tindrà una durada de set partides. Sis corresponen a la fase de classificació que serà una lligueta de tots contra tots. En acabar, les dues parelles amb millor puntuació accediran a la final que es jugarà el 8 de setembre al Frontó José Ventura d'Almussafes, recinte que repeteix per tercer any consecutiu com a seu de la cloenda.

El sistema de puntuació és un altre dels canvis. Tradicionalment s'atorgaven 3 punts als vencedors i ara en seran 2. S'adopta per tant el criteri de la Lliga Professional on també es va reduir la recompensa dels guanyadors per a evitar que un equip es distancie massa en la classificació. Els derrotats continuen tenint l'opció de fer 1 punt i enguany serà més assequible sumar-ho perquè bastarà amb arribar al tant 32. Abans era a 35. La jornada inaugural tindrà lloc el pròxim dia 28 a Tuéjar on s'enfrontaran els equips liderats per Puchol II i Genovés II. Es recupera per tant una plaça que en el seu moment va ser epicentre de les millors partides de frontó, també entre bascos i valencians. Una de les més recordades va ser el mà a mà entre Sarasol I i Patxi Eugi, els grans campions en aquells dies de la pilota local i la que es practica al nord.

Les altres jornades estan programades el mes d'agost. El divendres 9 jugaran a Museros les parelles liderades per Genovés II i De la Vega. Dos dies després repetiran De la Vega i Adrián, ara a la localitat de Benagéber i contra Pere Roc II i Alejandro. La següent parada serà Paterna, on el dissabte 24 s'enfrontaran Puchol II i Pere Roc II. I el dijous 29 a Vistabella, duel entre les parelles de Genovés II i Pere Roc II. La ronda es tancarà el dia 30 a Vinalesa amb els equips de Puchol II i De la Vega.