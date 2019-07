Massalfassar guanya una final èpica

Gran cap de setmana de frontó valencià el que s'ha gaudit en la localitat d'Almussafes que ha sigut la seu de les finals de l'Autonòmic de frontó parelles, Trofeu Diputació de València. El fermall d'or va ser la gran final de primera categoria que enfronta a les formacions de Massalfassar i Quart de Poblet, en una final memorable per l'emoció e igualtat, amb alternatives per als dos equips, on els quatre jugadors van tindre els seus moments importants. La partida va ser molt disputada i els finalistes es van buidar en cada colpeig tractant d'aconseguir el quinze per al seu equip i el marcador va tindre alternatives per als dos equips.

El duel en les diferents posicions va ser preciós, amb Roberto i Adrián barallant en els rebots, jugant amb l'esquerra, per davant, de sobaquillo...i en la posició de punter, dos colossos com Alejandro de Paterna i Arcusa II de Quart de Poblet, que ha tornat a la modalitat que el va vore créixer per a tractar retornar la glòria al seu club. Enguany no ha pogut ser, però tenen davant sí un gran repte, tornar a ser campions del campionat més important de clubs, al costat del seu company de l'escola, Adrián, ja que formen un equip de molt de futur que animarà les competicions dels pròxims anys. Alejandro de Paterna, va demostrar en la gran final perquè és l'actual campió de l'Individual, i en el moment clau vav traure a relluir la seua casta de campió i eixa pegada que l'ha ajudat a ser un dels millors de l'especialitat.

En el tram final, va traure a la perfecció per a aconseguir col·locar-se per davant en el marcador, i a guanyar després de l'empat a 40, en un duel amb Arcusa II, que feia temps que no s'havia vist en les finals.

El públic va agrair aquesta gran final als jugadors aplaudint el gran esforç i la gran esportivitat mostrada pels jugadors que van mostrar la noblesa i l'essència del nostre esport autòcton.

Van lliurar els trofeus als finalistes el president de la Federació de Pilota Valenciana, Daniel Sanjuán, el president de la Diputació de València, Toni Gaspar, l'alcalde d'Almussafes, Toni González, el regidor deportes d'Almussafes, Pau Bosch, el regidor d'esports de Quart de Poblet, Fran Hidalgo i el vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana de frontó valencià, Rafa Vidal.



Més campions

Al llarg del cap de setmana a Almussafes han gaudit dels millors clubs d'aquesta temporada en el Trofeu Diputació de València El club de Pilota d'Almenara va conquistar el títol de segona categoria, amb una gran partida de Ximo d'Almenara i Fran de Quartell que van guanyar a l'equip d'Almussafes, que va jugar amb Toni d'Almussafes i Moisés de Benifaió. Per 41 a 32.

En la final de tercera categoria, Moixent B, va guanyar amb facilitat al Moixent, per 41 a 17. La família Valls, pare i fill, van guanyar a José i Toni Salvador.

En tercera categoria dels grups d'entre setmana, va guanyar Massalfassar, amb Alberto i Jaume, per 41 a 34 a Vinalesa B, que va jugar amb José Vicente i Juan Carlos. Dimarts passat es van jugar la resta de finals d'entre setmana.

En primera categoria, va guanyar Beniparrell (Carlos Costa i Herrera) a Almussafes (Guillem i Juanvi), per 41 a 34. En segona categoria va guanyar Almassora/Borriol (Pablo i Cuzco) a Borbotó (Paco, Eugenio i Carles), per 41 a 31.