Genovés II i Pere Roc II es passen al raspall

La pilota s'està animant en això de programar partides singulars i de moment és el raspall qui pren la iniciativa. Encara està fresc el record de la tornada ocasional del gran Carlos, que amb Salelles II va guanyar el passat divendres a Marrahí i Seve a Bellreguard, i ara s'acaba de conéixer que el trinquet d'Oliva acollirà el dia 2 d'agost, també a les 23.00 hores, la partida que mesurarà a Moltó i Pere Roc II contra Genovés II i Brisca.

La iniciativa té el nom de Festival Savipecho perquè és l'empresa que té la seua seu a Oliva la que ha fet possible que dues de les principals figures de l'escala i corda es passen al raspall, encara que solament per un dia. Per a fer més interessant el duel s'ha fixat un important premi econòmic per als vencedors i les entrades tindran el preu únic de 10 euros. Solament es podran adquirir en la taquilla del trinquet el mateix dia de la partida.

No hi haurà cap regla especial i es jugarà amb les normes habituals del raspall. Es reballarà abans de començar i a partir d'ací, a passar i passar.

Evidentment, la singularitat és causada pel fet de veure jugar a Genovés II i a Pere Roc II amb didals i pantalons curts. Els dos pilotaris no han estat escollits a l'atzar. A més del tiró que puguen tindre pel seu nom i entitat en la pilota professional, ambdós coneixen la disciplina del raspall. Genovés II, com tots els seus paisans, des de menut. I a Pere Roc II li va passar una cosa semblant perquè els primers passos en la pilota els va donar jugant a raspall i posteriorment es va passar a l'alt.

La representació del raspall no podia estar millor. El número u indiscutible i el mitger que ha marcat la pauta durant molt de temps encara que ara ha trobat en Tonet IV i Seve a dos rivals directes en la lluita per ser el millor en esta posició.

Ara ja es pot especular al voltant de les possibilitats d'uns i els altres. De si Genovés II estarà capaç de tornar les canonades de Moltó o si Pere Roc II tindrà la destresa necessària per a acabar els quinzes. Per descomptat, és un gran tema de tertúlia.



Ontinyent

En la mateixa modalitat de raspall, Marrahí i Seve jugaran esta nit contra Ian i Sanchis al trinquet d'Ontinyent. La partida està enquadrada en la trobada esportiva de 24 hores que organitza el consistori local que sol congregar al voltant de 10.000 persones. També col·labora en l'esdeveniment la Universitat de València. Els alumnes de l'entitat docent i el seu personal podran entrar gratis al trinquet.