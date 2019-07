Francés, Félix i Monrabal II repeteixen final a Torrent

Francés, Félix i Monrabal II van fer bona ahir la seua condició de favorits en la segona semifinal del Trofeu Ciutat de Torrent encara que Marc, Pere i Tomàs II van oposar més resistència de la que permet intuir el desenllaç de 60-35. La clau va estar en el millor començament del trio que va vestir de blau. En els primers compassos, Pere es va ressentir d'unes molèsties al turmell que arrossega des de fa uns dies i no va carregar amb la contundència que acostuma en els tres primers jocs, que van caure del costat de Francés, Félix i Monrabal II (15-30).

A partir d'ací hi hagué més equilibri i bons intercanvis. Els ara ja finalistes solien portar la iniciativa i es prodigaven més en atac, però els rivals disparaven a la mínima oportunitat, també Pere, que ja estava totalment integrat en la partida.

Amb un poc més de sort o encert en moments puntuals, sobretot en dos jocs que van perdre de val, Marc, Pere i Tomàs II podrien haver qüestionat la victòria blava, però la pilota li diu a qui més juga i eixos van ser Francés, Félix i Monrabal II.

Les tres línies guanyadores van signar una bona actuació i també van destacar com a bloc en l'acoblament. El pròxim dissabte repetiran presència en la final per segon any consecutiu i jugaran contra Puchol II, Raúl i Carlos, que van eliminar a De la Vega, Jesús i Nacho.



Recital de Genovés II

Genovés II i Santi s'han convertit en els primers finalistes del Trofeu Diputació d'Alacant després de superar en la nit del divendres a Benissa a Giner i Javi pel resultat de 60-20.

La diferència entre les dues parelles va ser la que reflecteix el folgat marcador i principalment produïda pel desigual duel entre els escaleters. Genovés II va fer un recital. El seu domini de la pilota va ser màxim i va obsequiar al públic amb nombroses rematades que passaven fregant la corda sense possibilitat de resposta. El seu encert per a trobar la llotgeta també va estar molt aplaudit des de l'escala.

Al jove de Murla li va faltar precisió en els colps d'atac. On sí que va destacar Giner va ser en la defensa perquè va tornar multitud de pilotes força complicades.

Més igualat va estar el cara a cara entre Santi i Javi, que signaren una bona actuació, però de maneres diferents: el de Finestrat jugant decididament a l'atac i el de Massalfassar defensant.

La segona semifinal es jugarà el 9 d'agost a Murla on Pere Roc II i Héctor s'enfrontaran a Pablo de Sella i Félix (23.00 hores).

En la mateixa nit del divendres, Marrahí i Seve van guanyar per un contundent 25-0 a Ian i Sanchis al trinquet d'Ontinyent en la partida promoguda per la Universitat de València. El trinquet va registrar un gran ambient.