Puchol II, Raúl i Carlos anul·len als seus rivals

Festa gran a Torrent amb motiu de la clausura de la quarta edició del trofeu que porta el nom de la ciutat. I com cada edició, l'assistència va ser tot un èxit gràcies a la promoció de les partides per part del consistori local i d'un club amb una activitat envejable.

Davant l'atenta mirada de tots els espectadors, Puchol II, Raúl i Carlos van aconseguir la victòria per 60-30 front a l'equip de Francés, Félix i Monrabal II. A l'equip guanyador, que vestia de color roig, els va eixir pràcticament tot, fins i tot aquelles que des de l'escala el públic pensava que no serien capaços de passar per dalt la corda. «Això també?», s'escoltà alguna vegada que altra.

I sí, això que semblava impossible també ho passaven. Per eixe motiu l'electrònic es va disparar ràpidament a favor del trio capitanejat per Puchol II. Fins a 40-15 va assenyalar, sense pràcticament donar opcions als rivals perquè pogueren entrar en partida i sentir-se més còmodes sobre les lloses.

Fila per fila, van ser superiors els jugadors que acabarien aconseguint la victòria. Puchol II va aprofitar la seua excel·lència al rebot per a passar pilotes a un pam de terra i salvar moltes extremadament perilloses, fins i tot amb l'esquerra.

Raúl afusellava amb la volea, tallant corda, buscant picar la pilota a la muralla per a aconseguir algun efecte i enganyar als rivals. Carlos va treballar de valent a la seua posició per fer mal des del moment en què posara la pilota en moviment ferint i entrant en joc tornant pilotes que feien fredor des de l'altra part del trinquet.

El primer joc per als blaus va arribar després d'un dau perfecte del jugador de Petrer. Monrabal II va posar la mà just a temps per a sumar l'últim quinze i pujar un joc al marcador que els permetera continuar vius per a lluitar pel títol.

Però l'alt nivell que Puchol II, Raúl i Carlos van mantenir des del principi fins al final de l'encontre va deixar sense opcions a un trio que, per contra, no va rendir al seu ritme habitual.

La meitat de la recaptació per la venda de localitats de la final anirà destinada a l'associació ARTIC de Torrent i a Cáritas. Una vegada més, solidaritat i esport professional de la mà gràcies a una nova edició del Trofeu Ciutat de Torrent.