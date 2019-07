Doble inauguració a la Pobla

Reobrir les portes d'un trinquet que ha estat tancat durant mesos per obres suposa tot un esdeveniment. Però si a més s'afegeix l'estrena d'un trofeu amb el nom de la localitat, la celebració és major.

El I Trofeu La Pobla de Vallbona va ser presentat ahir a l'Ajuntament d'esta localitat del Camp de Túria. Conduït per la regidora d'Esports, Iris Marco, l'acte va comptar amb la presència del president de la Fundació per la Pilota Valenciana, Josep Maria Soriano, i de dos dels participants en el torneig, De la Vega i Puchol II.

Marco va explicar que «volem que el trofeu tinga continuïtat i és un pas més en l'aposta que com a ajuntament fem per la pilota professional». Des del consistori local ho tenen clar, «volem que el de la Pobla siga un trinquet de referència a l'hora de celebrar partides de professionals».

Des que l'any 2017 adquiriren el trinquet en propietat, s'ha substituït el paviment i l'última reforma ha permés la instal·lació de la coberta i solucionar els problemes del corredor lateral. La regidora va indicar que encara falta una fase de millora per a «adequar els vestuaris, acabar de modernitzar-lo i fer el trinquet més agradable per al públic i també per als jugadors».

I eixa constant feina per la pilota va ser agraïda pel president de la Fundació i també pels pilotaris assistents. «És necessari donar les gràcies en veu alta a l'Ajuntament perquè ha estat sempre molt involucrat amb la pilota», va comentar l'escaleter de Vinalesa, Puchol II.

Ell formarà equip amb Félix i tindran a la contra a Genovés II, Jesús i Carlos. Serà en la segona semifinal, programada per al 12 d'agost. Abans, però, serà el torn de la primera jornada del torneig.

Eixa primera semifinal citarà a dos trios sobre les lloses del recinte esportiu. A una banda de la corda, De la Vega, Javi i Álvaro, a l'altra, Francés, Salva i Monrabal II. Esta partida està programada per al pròxim dilluns 5 (18.30 hores). El títol es resoldrà el dissabte 17 amb idèntic horari.

La igualtat dels equips escollits fa presagiar grans partides. A un trinquet menut, la tècnica és fonamental. «Els quatre restos que formem el campionat som prou tècnics i pense que ens acoblarem molt bé al trinquet. Serà complicat arribar a la final i guanyar el trofeu», va explicar De la Vega.