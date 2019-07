Massamagrell es el campió d'estiu

La sisena edició del Trofeu d'Estiu d'Escala i Corda que va viure les seues finals el passat cap de setmana en el remodelat trinquet de la Pobla de Vallbona, va tancar les competicions de clubs de la primera meitat de la temporada.

L'equip de Massamagrell, que formava amb Alberto, Alex, Ximo i Emilio, va dominar tota la partida del dissabte, des del principi al final, aconseguint un nou trofeu per a les vitrines del seu club. La final de primera no va tindre color, i els jugadors de la Pobla de Vallbona, que jugaven en casa, no aconseguiren entrar en partida en cap moment, sumant només un joc al seu marcador. Tou, Locheta, Salva i Toni no pugueren fer front a la pegada dels seus rivals, que els superaren en totes les línies. El rest campió, Alberto, domina el dau i els rebots millor que molt jugadors anunciats, el mitger Alex disposa d'una gran pegada, Ximo en la punta va aconseguir multitut de quinzes, mentre que Emilio sempre assegurava la ferida.

Previament, en la final juvenil, els membres de l'Algimia d'Alfara tampoc deixaven sumar més que un parcial als seus rivals, el Tavernes Blanques. Ja el diumenge es disputaren les altres cinc finals del campionat, oferint una llarga i intensa jornada a tots els que s'arrimaren al recinte de la localitat del Camp de Turia. En la divisió de plata s'enfrontaran Massalfassar i Riba-roja, i als inicis de la final els de l'Horta es distanciaven fins al 40 per 10, pero poc a poc els seus rivals s'adaptaren a l'enfrontament, i aconseguien la igualada a 55, fins a sumar els últims quinzes.

Pel que fa a la categoria de bronze, el Torrent C va guanyar també de manera apurada, 60 a 50, al Foios. En quarta A L'Alberic sumava altre títol aquesta temporada gràcies a guanyar al Meliana per tres jocs. La final de quarta B va ser el reves de la moneda per a l club de Torrent, ja que ella els seus representants caien davant la jove formació de Moixent. En quarta C la final entre el Xilxes B i Xilxes C era favorable al segon equip del club de la Plana.

El lliurament de trofeus va còrrer a càrrec de l'alcalde de la Pobla de Vallbona, Jospe Vicent García; la regidora d'esports de la Pobla, Iris Marco; el vicepresident de la Federació de Pilota, Santi Navarro, la vicepresident de la FPV, Elvira Lopez; l'alcalde de Moixent, Guillermo Jorques, i el regidor d'esports de Massalfassar, Robert Margaix.