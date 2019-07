Qualitat superior en la confecció de les Copes

Si bé ja es coneixia la composició dels equips participants en les Copes Caixa Popular - Trofeu Diputació de València, ahir dimarts es van desvelar més detalls d'una de les competicions per equips més importants del panorama professional.

La seu de l'entitat provincial a la ciutat de València va ser l'escenari de la presentació d'este campionat que aglutina a les dues modalitats professionals, l'escala i corda i el raspall.

Amb la presència del diputat de Joventut i Esports, Andrés Campos, va ser el president de la Diputació, Toni Gaspar, qui va exercir les funcions d'amfitrió de l'acte. Gaspar va aprofitar l'ocasió per a indicar que la institució de la qual està al capdavant continuarà al costat de l'esport autòcton, assegurant que «les institucions estan per a donar suport i estar un mil·límetre per darrere de vosaltres, sense marcar la direcció».

Enguany les Copes professionals compten amb un nou i gran aliat, Caixa Popular. L'entitat financera passarà a partir d'ara a compartir el nom del campionat junt amb la Diputació. El director del Departament Comercial, Paco Alós, va mostrar la seua satisfacció per la inclusió de l'entitat dins del vessant professional de la pilota valenciana. «Molts de vosaltres heu participat en les nostres Lligues sub-18 i sub-23 i ara esteu ací. Vos acompanyem des de l'escola fins al professionalisme».

Abans de donar pas al coordinador esportiu de la Fundació per la Pilota Valenciana, Tino Bendicho, també va participar en la presentació el vicepresident d'este ens, Josep Maria Cataluña. Va tindre paraules d'agraïment per a les entitats que fan possible la competició que començarà el 30 d'agost. «Treballem tots junts, Diputació de València, Caixa Popular, ajuntaments, Fundació, jugadors... i anem pel bon camí per a tindre un gran triomf en este campionat».

Finalitzat el torn de les autoritats, Bendicho va comentar alguns dels detalls tècnics de la competició. En la modalitat de raspall, per exemple, es jugarà a 25, eixint de 0, i amb falta al 7.

El format de la competició d'enguany divideix als huit equips de cada modalitat en dos quadres, A i B. Una vegada finalitze la fase prèvia, la taula classificatòria definirà als dos millors equips de cada grup, que seran els supervivents que jugaran les semifinals.

Això sí, es creuaran per a definir els cartells d'estes partides. És a dir, el millor del grup A jugarà contra el segon del B, mentre que el primer del grup B ho farà contra el segon de l'altre grup.

Durant el mes d'agost continuaran les partides de festes, els trofeus estivals i el Trofeu Diputació de València de frontó. No serà fins a l'últim cap de setmana d'eixe mes quan es done el tret d'eixida a la competició que ahir es va presentar a València. En la modalitta de raspall, la primera i l'última partida es jugaran a la localitat de Genovés. La jornada inaugural del dia 30 d'agost i la gran final del 3 de novembre es disputaran a la citada canxa de la Costera.

Pel que fa a l'alt, la primera partida serà el 31 d'agost a la Pobla de Vallbona i la gran final del 10 de novembre tornarà, per segon any consecutiu, al Nou Trinquet de Guadassuar.

Els trenta-dos pilotaris estaran distribuïts de la següent manera. El grup A d'escala i corda el formen Genovés II i Nacho (Murla), Francés i Pere (Pedreguer-Masymas), Pere Roc II i Santi (Benidorm) i Marc i Javi (Montserrat). Al B estan Soro III i Raúl (Massamagrell), Puchol II i Tomàs II (Vinalesa), De la Vega i Jesús (Almussafes) i Fageca i Félix (Vila-real).

En raspall, al grup A estan Marrahí i Néstor (Villanueva de Castellón), Sergio i Sanchis (El Genovés), Pablo i Tonet IV (Ontinyent) i Vercher i Brisca (Oliva). El grup B estarà format per les parelles de Moltó i Lorja (Barxeta), Ian i Roberto (Dénia), Punxa i Canari (Sueca) i per últim, Badenes i Seve (Xeraco).