Un campió amb ganes de tornar

Estar lesionat provoca certa ansietat en els esportistes, que persegueixen l'objectiu de recuperar-se prompte per a poder tornar a jugar, però cal fer-ho en plenitud de garanties per tal que les lesions desapareguen del tot i evitar possibles recaigudes.

I en eixes està Soro III, el campió de l'Individual d'escala i corda, que ha estat pràcticament parat des del passat 9 de juliol, quan jugava la primera semifinal del Trofeu Tio Pena de Massamagrell.

I el que semblava que anava a ser qüestió de dies per la forta contusió al colze, s'ha allargat al calendari, impedint que poguera acudir a cites destacades en l'agenda estival. «Em van diagnosticar una tendinitis com a conseqüència del colp contra la llotgeta de baix. No he tingut cap trencament, però estes lesions costen d'anar-se'n», explica l'escaleter de l'Horta Nord.

Ha anat notant la millora dia a dia. Una millora que ha sigut el resultat de «moltes hores de fisioterapeuta i tractament per a poder recuperar-me bé».

I és que Soro III esperava un estiu més tranquil del que acostumava pel fet de no haver de preparar el Campionat Individual Bankia, però este contratemps ha suposat massa calma en l'activitat diària de Francesc Soro Juan.

«Jo no estic acostumat a açò. Des de la lesió que vaig tindre en 2010 al muscle, no havia estat tant de temps parat sense poder jugar. Ja tinc ganes de tornar a la marxa i a la rutina habitual», assegura.

Ahir divendres va entrenar de nou al trinquet i les sensacions van ser molt bones. «L'evolució des de l'entrenament que vaig fer el dimecres fins al de hui –divendres- ha sigut positiva. Espere que no es vaja a ressentir el colze. He notat que el braç continua amb mobilitat després de l'entrenament i si no faig un gest molt ràpid o estrany, no tinc cap molèstia». Si no hi ha cap imprevist d'última hora, Soro III reapareixerà el dilluns en Albalat dels Tarongers, al Camp de Morvedre. Allí està programada la partida de festes en la modalitat de galotxa que l'enfrontarà a Pere Roc II, Santi i Jesús. Comptarà amb Raúl i Nacho com a efectius per al seu equip.

A la partida que no arriba és a la que se celebra esta vesprada al trinquet Miguel Canya I de la Pobla de Vallbona. Un enfrontament especial amb motiu de la reobertura del recinte després de mesos de treballs de millora de la instal·lació.

«Necessite anar a poc a poc, fent entrenaments i trobar-me de nou amb mi mateixa. No podia anar a la Pobla amb només un entrenament. He de començar en una partida més lleugera i entrenar per al Trofeu Diputació de Castelló», comenta.

Per tant, amb el canvi del cartell per al duel a la Pobla, el xoc ha quedat configurat amb Puchol II i Monrabal II a una banda de la corda i amb Pere Roc II i Félix a l'altra. La partida començarà a partir de les 18.30 hores, després d'una prèvia que disputaran dos conjunts de pilotaris d'esta localitat del Camp de Túria.