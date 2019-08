José Salvador i Carlos, a la final

Salva Palau i Monrabal II no van poder aconseguir el seu objectiu de forçar una partida de desempat i jugar la tercera per a continuar vius al Trofeu Joves Diputació de Castelló.

Van ser José Salvador i Carlos els guanyadors de l'enfrontament que ahir es va jugar al trinquet Salvador Sagols de Vila-real. Ja tenien una victòria a favor seu i només necessitaven una altra per accedir a la lluita pel títol.

El marcador final de 60-55 reflecteix la igualtat al joc que es va desenvolupar sobre les lloses castellonenques. I tot i que no es va decidir la victòria fins a l'últim moment, l'alegria va ser màxima en els vencedors. Ara esperaran fins al divendres 6 de setembre per a resoldre el títol. El cartell de la final es completarà quan l'altra part del quadre acabe de recórrer el camí de semifinals. La dupla de Fageca i Nacho i la de Marc i Álvaro Gimeno van jugar la primera partida de semifinals el dia 26, amb victòria dels segons (60-55) i ara posen eixe comptador particular en pausa fins al dia 23, quan al trinquet de Vila-real es jugue l'enfrontament que determine si hauran de jugar el duel de desempat o si dos en seran suficients.