Genovés II reapareixerà en el frontó de Museros

Genovés II s'ha vist obligat a fer un parèntesi de dues setmanes en la que està sent la seua millor temporada en anys. Un micro trencament va ser la causa, però ja n'hi ha data de tornada: demà, a Museros, amb motiu de la segona jornada del Trofeu Diputació de València de frontó. «Estic bé per a tornar, però necessitaré un poc, uns dies, per a recuperar el nivell. Encara es manté una xicoteta molèstia quan he de fer alguna arrancada, però per a jugar estic apte i les imatges del micro trencament ja estan molt netes», comenta Genovés II.

El pilotari s'incorpora, per tant, a la competició més important de l'any de les tres parets. Tal vegada hauria estat millor reaparéixer en el trinquet, el seu hàbitat natural, però el mateix protagonista no veu que hi haja major problema. «Tornar amb una partida de frontó no sé si és convenient o no tant. El frontó m'agrada molt i no se'm fa pesat. Probablement seria millor començar al trinquet perquè eixes arrancades es donen en menor mesura, però no crec que hi haja molta diferència», explica.

Amb la lesió superada, l'única preocupació del pilotari és «no poder seguir el ritme dels meus companys. Este tipus de lesions requereixen molt de repòs i el repòs no és bo per a competir. La inactivitat es nota molt. Això és l'únic que em fa una miqueta de por, que puga acusar sobretot la primera setmana de la lesió, quan solament em vaig dedicar a descansar. En la segona sí que he pogut entrenar i inclús tocar pilota al trinquet un parell de dies».

Una conseqüència important de la lesió va ser l'ajornament del Festival Savipecho, que consistia en una partida de raspall que anava a enfrontar al mateix Genovés II i Brisca contra Moltó i Pere Roc II al trinquet d'Oliva. «Per la meua part i així ho he comunicat a la Fundació, la meua il·lusió és jugar-lo. Voldria que fóra abans de la Copa per així centrar-me en esta competició, que és molt important».

Des de la Fundació apunten que l'esdeveniment es farà, però no concreten data. «Este tipus de partides són molt atractives. Per a la gent perquè veuen una cosa diferent i per als pilotaris perquè et permeten canviar d'aires, i de tant en tant és bo. Tinc moltes ganes de jugar a raspall. És una modalitat en la qual m'he criat. Fa anys que no la practique, però la seguisc habitualment i m'encanta», afig Genovés II.

La suspensió va deixar a molts amb les ganes de presenciar un xoc singular, d'eixos que generen molta expectació. Genovés II podria haver forçat, però totes les parts van decidir que el millor era deixar-ho córrer fins a una ocasió més propícia. «Arriscar i jugar no haguera estat el més responsable. Hauria jugat molt cohibit amb probabilitat de fer-me més mal. Un trencament complet podrien ser tres mesos parat. Vam prendre la millor decisió».

I és que d'esta manera solament han estat quinze dies d'interrupció en un any que «per ara està sent molt bo. Després d'uns anys no massa bons m'ho estic passat molt bé jugant a pilota. Ara encarem la darrera part de la temporada i espere que siga tan productiva com la que ja hem passat», assenyala.