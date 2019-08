De la Vega guanya i li lleva el primer lloc a Genovés II

El Trofeu Diputació de València de frontó es va traslladar ahir fins a Museros per a completar la segona jornada de la fase regular. De la Vega es va estrenar en la defensa del títol i amb Adrián de Museros en els quadres alegres es va imposar per 41-23 a Genovés II i Raúl, que de moment es queden amb una victòria i una derrota.

La diferència entre les parelles va ser evident, a més en ambdues línies. De la Vega es va mostrar passador i perillós a parts iguals mentre que Genovés II va acusar la inactivitat dels quinze dies que ha estat parat recuperant-se d'una lesió.

Davant, Adrián va aprofitar el fet de jugar en sa casa i va ser més incisiu que Raúl i va tindre més tacte per a concretar els tants.

La competició continuarà demà a la localitat de Benagéber on De la Vega i Adrián de Museros tornen a aparéixer en el cartell, esta vegada per a enfrontar-se a l'única parella que queda per debutar, la formada per Pere Roc II i Alejandro. La partida està programada a les 18.30 hores.



En la modalitat d'escala i corda, Soro III i Nacho es van imposar ahir a José Salvador i Javi en la segona semifinal del Trofeu Diputació de Castelló. L'eliminatòria es va disputar al trinquet de Vila-real i es va resoldre pel resultat de 60-45.

La partida va ser molt bona; pesada per als pilotaris per les dues hores de durada i de gran qualitat per als espectadors. També renyida i equilibrada en la gran majoria dels jocs, que perfectament podrien haver caigut d'un costat o l'altre.

Els quatre pilotaris van signar una gran actuació encara que Nacho i José Salvador mereixen un esment especial per oferir un nombre més gran d'accions encertades i de bella factura. La semifinal també va suposar la tornada de Soro III a un trinquet despés d'un mes d'absència per lesió i el campió individual va respondre a la perfecció.

El títol es decidirà el dilluns dia 19 al trinquet de Borriol. Soro III i Nacho tindran en la contra a Marc i Félix, que en la primera semifinal van guanyar a Puchol II i Pere en iguals a 55.



Al trinquet d'Oliva va concloure ahir el Trofeu Gregori Maians en la modalitat de raspall amb victòria en la final de Punxa i Brisca davant Sergio i Tonet IV per 25-20.

Si les semifinals van ser bones, la cloenda va resultar magnífica. Els protagonistes es van buidar en la pista tot i la calor sufocant i el públic congregat en gran nombre se'n van anar del trinquet meravellat. Amb iguals a 20 Sergio i Tonet IV van tindre val per a acabar, però van sumar Punxa i Brisca en el tercer val. En la final juvenil que es va jugar abans, Escoto i Molina van guanyar 25-5 a Dani i Salvà.