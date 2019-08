La calor els bé fenomenal per jugar

La fi del mà a mà va donar inici a la temporada d'estiu, que bàsicament es nodreix de tornejos curts i partides de festes. Tenint com a referència els primers i més concretament les cites oficials, Félix i Puchol II són les figures que millor suporten la calor.

Des de finals de juny i fins a l'actualitat s'han completat o estan jugant-se cinc tornejos al trinquet i Félix ha tingut especial protagonisme en tres. En el Ciutat de Torrent va arribar a la final mentre que en els trofeus La Pobla de Vallbona i Diputació de Castelló s'ha classificat per a jugar-les.

A més a més ha participat en el Trofeu Tio Pena de Massamagrell i en el Diputació d'Alacant, on s'ha quedat en les semifinals, però en ambdós ha signat magnífiques actuacions. No hi ha dubte que el mitger de Dénia està sent el millor en la seua ubicació segons els números.

En joc tal vegada també, amb el permís de Javi, un altre a qui el braç li funciona de meravella durant l'estiu. El de Massalfassar va guanyar la final de Massamagrell i jugarà contra Félix la de la Pobla de Vallbona. Darrere, Puchol II és qui apareix més vegades en els cartells de les finals. La de Torrent la va guanyar i a Massamagrell va perdre. Li queda, de moment, la de la Pobla de Vallbona. El de Vinalesa és l'escaleter amb millors números en estos mesos. Això sí, seguit de ben prop de De la Vega, que va ser el seu botxí a Massamagrell i amb qui es trobarà este dissabte a la Pobla de Vallbona.

Soro III i Genovés II, que han vist interrompuda la temporada d'estiu i un moment de forma sensacional per sengles lesions, poden acostar-se perquè opten als títols dels trofeus Diputació de Castelló i Alacant respectivament. Pere Roc II, Francés i Marc són altres escaleters que estan destacant este estiu.