La Copa de raspall renova la configuració dels equips

La saba nova bé espentant fort en la modalitat de raspall i una bona prova és que fins a quatre pilotaris debutaran en la pròxima edició de la Copa Caixa Popular, que començarà a finals del present mes.

El nombre és significatiu tenint en compte que en l'altra gran competició de la temporada, juntament amb la Lliga, la participació es redueix a solament setze jugadors que han estat distribuïts en huit parelles. Així les coses, s'estrenaran una quarta part dels que han estat convocats per l'organització, que ha configurat els equips amb el consens dels trinqueters.

El debut que més crida l'atenció és el de Seve i no precisament pel fet de ser escollit, sinó per la seua absència en l'edició de l'any passat, quan ja era un dels mitgers que marcava la pauta. Una lesió en el dit va ser la causa de no jugar. Enguany entra en competició tenint més entitat encara, amb més pes específic en la nòmina professional del raspall. De fet ha estat campió de la Lliga, on va fer un campionat excepcional.

Seve formarà equip amb Badenes, que és un altre dels debutants. El rest de Xeraco sembla que està en la temporada de la seua confirmació i en el dia a dia s'ha convertit en un valor segur per als trinqueters. En les competicions oficials, Badenes va fer una gran Lliga 2, on va jugar amb Ricardet i va caure en la final en iguals a 20. La partida va ser memorable.

Precisament la Lliga 2 ha estat la via d'entrada del tercer debutant, Lorja. El mitger d'Alzira va guanyar el campionat amb Punxa al rest i el gran premi per als campions era el bitllet per a la Copa. A Lorja li ha tocat la grossa de la loteria perquè tindrà darrere al número u, Moltó, amb qui en el present curs va arribar fins a la final de la Lliga. L'equip el completava Josep.

Lorja ha estat un dels punters habituals en les grans cites de la temporada i també va estar a punt de guanyar el Campionat Fundació, esta vegada amb Sergio i Tonet IV. La Copa és una gran oportunitat de demostrar la seua capacitat per a ser important al mig.

El pòquer de debutants el completa Vercher. El rest de Piles és un altre dels joves aspirants a figura que ha fet un pas de gegant en el present exercici. En la Lliga 2 va caure en les semifinals contra el després campions i a més ha estat protagonista d'una de les partides més espectaculars de l'any: el mà a mà amb Ian en el Campionat Individual on va guanyar el de Senyera 25-20 després de tombar tres vegades el val per a acabar de Vercher.

Però els mèrits de Vercher han sigut més que unes quantes bones aparicions en tornejos de renom. El treball i rendiment en les partides que no acaparen titulars ha comptat i molt en la seua convocatòria per a la Copa on formarà equip amb tot un referent com Brisca.