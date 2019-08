Primer títol de Marc des de la lesió

El treball que està fent Marc per a recuperar el lloc en la primera línia que va perdre a causa d'una lesió estava tenint fruits amb bones actuacions, però faltava una victòria important. Ahir la va aconseguir al trinquet de Borriol on es va proclamar campió del Trofeu Diputació de Castelló. Amb Félix com a mitger va superar a Soro III i Nacho pel tanteig de 60-45.

Marc i Félix van guanyar per un cúmul de circumstàncies. La més determinant és que van tindre més pegada i iniciativa en atac. També va ajudar que la pilota no li va dir als seus rivals en moments puntuals, que Soro III i Nacho començaren un poc gelats i que desaprofitaren alguna oportunitat que podria haver estat clau. Per exemple, la del joc que van perdre per a acostar-se en el marcador 45-40, però que van cedir per errades no forçades (50-35).

Encara així la partida va ser bona i la lluita constant. La parella de blau va dominar durant més temps, però els rojos donaven la sensació de poder capgirar el marcador. Es va carregar molt fort i també hi hagué restades espectaculars, sobretot amb els rebots i en pilotes que tornaven botant i pegant. Va ser una cloenda digna.