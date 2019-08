El trinquet d'Alginet obri les portes

Fidel a la seua cita anual per a honrar a una de les figures més grans que ha conegut l'esport de la pilota valenciana, el Trofeu Juliet d'Alginet es disputarà el pròxim dijous. Serà a partida única, com ve sent habitual en els darrers anys.

La present edició de la cita que homenatja al gran Juliet ofereix un parell d'aspectes especialment destacats. Un és que el cartell l'encapçalen els nets del mestre, que estan en el camí de convertir-se en primeres figures. Julio formarà equip amb Pere i Santi mentre que Salva tindrà davant a Javi i Raúl. La sessió començarà a les 17.30 hores amb una prèvia de juvenils.

L'altre, tal vegada més significatiu, és que la jornada es portarà a terme al trinquet d'Alginet. El recinte, un dels més emblemàtics de la Comunitat Valenciana, porta més d'una dècada tancat, la qual cosa va obligar que el Trofeu Juliet d'Alginet canviarà durant anys l'escala i corda pel frontó.

El dijous obrirà les portes de manera excepcional i novament tornarà a tancar a l'espera d'una solució, que semblava anava a ser que passara a ser de titularitat municipal. En l'anterior legislatura, la corporació municipal va començar a ver les gestions per a tal efecte amb el propietari i va demanar la col·laboració de la Diputació de València.

El trinquet està remodelat i a punt per a jugar, però ha d'adequar-se a la normativa vigent pel que fa a les mesures de seguretat. En concret, necessita una eixida d'emergència que es podria fer adquirint una vivenda pegada al trinquet, que està a la venda. I en este punt de voluntat entre les diferents parts continua la situació, de moment estancada.



Més partides especials

El Trofeu Juliet d'Alginet no serà l'única partida especial d'esta setmana. Hui es jugarà al trinquet de Piles la segona semifinal del Trofeu Filósofo que enfrontarà a Ian i Tonet IV contra Vercher, Seve i Lorja.

En la mateixa disciplina de raspall a Ador també es jugarà la segona semifinal del Trofeu de Festes: Marrahí i Feo contra Sergio i Ibiza. La final es disputarà el dijous.

Una altra opció per a esta vesprada, però en la modalitat de galotxa, és la partida programada a Gilet on Soro III, Javi i Salva jugaran contra Puchol II, Raúl i Héctor II.

Ja en dijous, el Trofeu Diputació de València de frontó torna a l'activitat amb la quarta partida de la fase classificatòria que mesurarà a Puchol II i Adrián de Quart contra Pere Roc II i Alejandro.

El divendres, a Piles conclourà el Trofeu Filósofo i a Moixent es jugarà per dalt corda amb quatre de les figures més destacades: Soro III i Jesús contra De la Vega i Félix.

I el dissabte, el trinquet de Dénia acollirà la final del Trofeu Diputació d'Alacant que enfrontarà a Genovés II i Santi contra Pere Roc II i Héctor. Eixa mateixa vesprada, Soro III i Alejandro es mesuraran al frontó de Paterna a Puchol II i Adrián de Quart per a commemorar les festes locals.