Ian i Tonet IV completen la final

Finalment seran dues parelles les que pugnaran per a proclamar-se campions del VIII Trofeu Filósofo de Piles el pròxim divendres al trinquet d'esta localitat de la Safor.

Ian i Tonet IV van superar ahir (25-15) al trio format per Vercher, Seve i Lorja. Una partida d'una hora de duració que va oferir un poc de tot als espectadors que acudiren a presenciar la segona semifinal del torneig.

El començament va tenyir de roig l'encontre, amb la parella més acoblada dins de la canxa i un trio blau que no acabava de posar en comú la força individual de cada integrant de l'equip. El 10-0 al marcador es va signar de manera molt ràpida.

Però el bitllet per a la final anava a costar car. L'equip liderat pel local Vercher jugava a poc a poc amb més encert i la treta picada al quatre va fer més mal als rivals, ja que Tonet IV no podia parar-la tan còmodament. Igualada a Piles (10-10).

Al tram final de la partida, la potència de Ian va ser clau per a poder tancar l'encontre amb victòria roja després d'un últim joc d'infart on els blaus deixaren escapar fins a tres vals. Els vencedors s'enfrontaran a Moltó i Brisca en la final programada per al divendres.