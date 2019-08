La modalitat de les tres parets arriba a Montanejos

Després d'uns dies de descans, torna l'activitat corresponent al XIV Trofeu Diputació de València de frontó. Una nova jornada de la fase classificatòria citarà al recinte de Montanejos, a la comarca de l'Alt Millars, a la dupla formada per Puchol II i Adrián de Quart i a la de Pere Roc II i Alejandro.

Esta partida suposa la quarta d'esta primera fase que comptarà amb un total de sis enfrontaments que decidiran als dos millors equips per a la lluita pel títol.

El nivell dels quatre equips aspirants al campionat que en 2018 van aconseguir De la Vega i Carlos de Massalfassar, està oferint boniques vesprades als amants d'esta modalitat de les tres parets que canvia l'habitual color blanc dels trinquets pel cridaner verd o blau.

Els capdavanters de la classificació, Pere Roc II i Alejandro, hauran de lluitar de valent amb la mestria que els caracteritza si volen fer mal a un equip complet com és el del rest de Vinalesa i el davanter de Quart de Poblet.

Els quatre han deixat clar que saben com desplegar tot el seu potencial amb la pilota de tec. Les habilitats pròpies dels jugadors d'escala i corda són adaptades a la perfecció a una canxa diferent en la qual tot és necessari per a sumar els tants i arribar primer a 41 per poder signar la victòria i aconseguir els dos punts que esta atorga als guanyadors.



Vista enrere

La classificació continua molt ajustada després de les tres partides que s'han disputat fins al moment. La primera jornada va estar a càrrec de Fageca (substitut de Genovés II en eixe primer enfrontament) i Raúl, que van véncer amb un ajustat 41-37 a Puchol II i Adrián.

Amb eixe resultat, l'equip de Fageca i Raúl va sumar dos punts, però els derrotats també aconseguiren un punt molt valuós de cara al tram final de la competició.

Museros va ser seu de la segona partida del campionat. Allí van jugar De la Vega i el local Adrián contra el ja recuperat Genovés II i Raúl. La victòria va ser per als primers, que guanyaren de manera contundent als adversaris, tancant un marcador final de 41-23. Uns números que van llançar als vencedors a la primera posició de la taula classificatòria.

Però la tercera jornada, disputada al frontó de Benagéber, va forçar un nou canvi de líders. Va ser el passat 11 d'agost quan Pere Roc II i el seu company Alejandro, junt amb De la Vega i Adrián de Museros, es desplaçaren als Serrans.

La victòria dels primers per 41-30 els va deixar com a nous capdavanters. Els segueix la dupla de De la Vega i la de Genovés II, també amb 2 punts però amb dues partides disputades.



La final

Malgrat que encara resta temps fins a la partida decisiva, és moment d'anotar-la i reservar la vesprada del 7 de setembre. Serà a les 18.00 hores quan comence l'enfrontament al frontó José Ventura d'Almussafes. La partida es podrà seguir en directe a través de la televisió pública autonòmica, À Punt.