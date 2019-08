Feina feta per a la gran final a Dénia

Ja s'ha acabat el compte enrere per a donar el tret d'eixida a l'última partida de l'edició número sis del Trofeu Diputació d'Alacant. Esta vesprada el trinquet El Rovellet de Dénia es vestirà de gala per a rebre a quatre autèntiques figures de la modalitat d'escala i corda.

Quatre pilotaris que ja han fet tot el que havien de fer per a preparar una partida tan especial i important com la que hui cita als amants de la pilota valenciana a este recinte emblemàtic en la comarca de la Marina Alta.

En la presentació de la final, celebrada el passat dijous, tots els assistents van coincidir en la qualitat del cartell que havia quedat configurat. Totes les aptituds i capacitats de les huit mans que este dissabte faran embogir als espectadors, seran necessàries per a arribar abans a 60 en l'electrònic.

La victòria no serà fàcil per a cap dels dos equips aspirants al títol. Un trinquet molt jugador augura un enfrontament llarg, disputat, amb quinzes espectaculars. En definitiva, una partida de les que fan afició. I així és com la van vendre el dijous, «com un autèntic dia de festa», va assegurar Pere Roc II, un dels protagonistes de la jornada.

El pilotari de Benidorm formarà equip amb Héctor de Laguar, un mitger que aporta seguretat, saber estar sobre les lloses. Un d'eixos pilotaris que quan posa la mà i acaricia la vaqueta, fa mal a l'adversari col·locant la pilota al lloc més indicat. A la contra, el subcampió de l'Individual tirarà de manual per a fer la partida perfecta. Amb la depurada tècnica amb que Genovés II ha enamorat durant els últims temps, la potència de Santi serà fonamental per a sumar quinzes al marcador. La final està programada per a les 18.30 hores. Abans hi haurà una prèvia de juvenils i a continuació es farà entrega d'un detall per als quatre jugadors que han aplegat a la lluita pel títol.



Frontó

La modalitat de les tres parets no para ni un sol moment durant els mesos d'estiu. Esta vesprada, els seguidors del frontó tenen a la localitat de Paterna l'oportunitat de veure a quatre autèntics especialistes. Soro III i el local Alejandro jugaran contra Puchol II i Adrián de Museros. El duel començarà a les 18.30 hores.