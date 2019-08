Gran recital de Tonet IV al trinquet Ciscar de Piles

Ian i Tonet IV van guanyar la huitena edició del Trofeu Filósofo de Piles. Un marcador final de 25-10 front a Moltó i Brisca els va permetre aconseguir la victòria en un dels clàssics de l'estiu en la modalitat de la raspada.

No s'ho va pensar la parella encapçalada per Ian de Senyera. Sense donar treva als rivals van posar la directa sumant tres jocs consecutius durant els quals els rojos només anotaren dos quinzes.

No eixien les coses al campió Individual i al seu company, que tot i intentar-ho constantment, la pilota no els responia com acostumen. Va ser al tercer joc quan començaren a entrar en partida, i tot i posar-se 10-20, la dupla blava va dir l'última paraula.



Raspall i festes

Villanueva de Castellón acollirà el dilluns la partida de festes entre Moltó i Sanchis i els locals Marrahí i Seve. Abans, a les 17 hores, jugaran Ana i Fanni contra Aida i Myriam.