Marc i Álvaro accedeixen a la final

L'equip de Marc i Álvaro Gimeno es va classificar ahir per a la final del Trofeu Joves Diputació de Castelló. L'enfrontament disputat al trinquet Salvador Sagols de Vila-real contra Fageca i Nacho es va saldar amb un marcador final de 60-50.

Eixa victòria va suposar la segona en la ronda de seminals. Una fase disputada al millor de tres partides. Per tant, no caldrà celebrar la confrontació de desempat. A diferència de la primera semifinal jugada entre les dues formacions, que va acabar en 60-55 després d'un encontre molt igualat, la d'ahir va estar dominada des del principi per la parella de Marc.

Però l'emoció va ser màxima en el tram final de la partida. Després d'avançar-se 55-40 els ara ja finalistes, els seus adversaris els van posar contra les cordes en retallar distàncies i col·locar-se a només un joc (55-50).

Tot va fer pensar als assistents a la canxa castellonenca que Fageca i Nacho encara podrien continuar optant al títol si materialitzaven la remuntada. Una victòria per a ells haguera suposat jugar-s'ho tot a cara o creu en un últim xoc de semifinals.

Però les mans i les cames de Marc i Álvaro Gimeno van considerar que dues partides eren suficients per a guanyar l'accés a la partida que decidirà als campions de l'edició d'enguany.



La final

El títol es resoldrà el dia 6 de setembre al mateix trinquet de Vila-real. En la final ja esperen des del passat 2 d'agost la formació de José Salvador i Carlos, que van guanyar les dues primeres semifinals contra Salva Palau i Monrabal II.