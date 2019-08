Comença l'últim torneig de l'estiu abans de la Copa

No han sigut pocs els trofeus de pilota valenciana que s'han celebrat durant els mesos de l'estiu. Alguns encara en joc, com és el cas del Trofeu Diputació de València de frontó. Esgotant els últims compassos del període estival, que tanta activitat ofereix al nostre esport, es dóna el tret d'eixida esta vesprada al VII Trofeu Festes de Sueca.

Es tracta de l'últim torneig en la modalitat d'escala i corda que es jugarà abans que el dissabte es done per inaugurada la Copa Caixa Popular - Trofeu Diputació de València al trinquet Miguel Canya I de la Pobla de Vallbona. L'acció passarà abans per la Ribera Baixa. El trinquet Eusebio de Sueca obrirà les portes per a rebre, en primer lloc, una partida d'exprofessionals. A les 17.00 hores serà el moment de donar la benvinguda a quatre grans exjugadors. Adrián de Riola es vestirà de nou de blanc per a unir els seus coneixements sobre les lloses amb Muedra. A la contra tindran a Guille i Tino. A continuació es donarà pas als quatre jugadors actuals que disputaran la primera semifinal del trofeu de festes. Un trofeu que enguany celebra la seua setena edició i que ha preparat un gran cartell per a tindre als millors en l'última partida en la lluita pel títol.

Un dels equips aspirants el formen De la Vega, en substitució de Genovés II, que per motius personals no podrà disputar l'encontre, i Santi, que entra per Jesús, ja que el mitger de Silla no s'ha pogut recuperar a temps de les molèsties que presenta al genoll. La parella tindrà a la contra a altres dos jugadors que formen un tàndem perfecte, Francés i Pere. La tècnica cada vegada més depurada del rest de Petrer junt amb la potència del mitger alacantí són una autèntica bomba explosiva quan s'ajunten al trinquet. Amb el cartell presentat, s'espera una gran partida en què la força i la mestria amb la vaqueta seran les grans protagonistes junt amb aquells que han d'enamorar amb el seu joc als espectadors. Els vencedors de hui hauran d'esperar fins al divendres per a conéixer als seus rivals en la final. El següent xoc de semifinals enfrontarà a l'equip de Soro III i Tomàs II i al de Salva Palau i Javi. La final del torneig està programada per al divendres 6 de setembre.



Galotxa a Rocafort

Esta localitat de l'Horta Nord acollirà esta vesprada la partida de festes en la modalitat de galotxa. A la cita han sigut cridats Soro III, Salva i Javi per a jugar contra Puchol II, Félix i Bueno. La partida es disputarà al carrer Francesc Carbonell i començarà a partir de les 19.00 hores.