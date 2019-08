Torn del trofeu de Palma de Gandia

Malgrat que tots no estan dins de les competicions oficials, els tornejos estivals sempre resulten atractius per als pilotaris i els espectadors que volen continuar veient pilota valenciana durant les vacances. I si a més es juguen a recintes fora dels habituals, encara criden més l'atenció del públic assistent.

Esta vesprada (18.30 hores) comença al carrer Pilota de Palma de Gandia el trofeu que este municipi de la comarca de la Safor celebra durant l'estiu. Amb un format exprés de semifinals i final en la mateixa setmana, sempre s'atrau gran quantitat de persones que volen disfrutar del raspall al carrer.

La primera semifinal la jugaran Marrahí i Tonet IV contra la dupla formada per Sergio i Brisca. Sobre les lloses bé se sap com destaquen estos quatre pilotaris per la seua potència, el seu joc a l'aire i la raspada, però estes facultats hauran d'adaptar-les per a jugar al carrer.

Demà jugaran, amb idèntic horari, Moltó i Canari contra Ian i Seve. Els vencedors de la ronda de semifinals es veuran les cares el pròxim dijous a la partida que decidirà el títol a favor d'un dels equips participants d'enguany.

Totes les partides estan programades a les 18.30 hores.