De la Vega i Santi, reacció a temps

Ahir es va desvelar el nom dels primers finalistes del VII Trofeu Festes de Sueca. Després de l'encontre corresponent a la primera semifinal del torneig, De la Vega i Santi passaren a la lluita definitiva pel títol gràcies a la victòria contra Francés i Pere per 60-40.

Abans de començar l'enfrontament estel·lar de la jornada, es va disputar una partida d'expilotaris. Adrián de Riola i Muedra van jugar contra Guille i Tino. Una confrontació amb resultat idèntic al de la semifina favorable a la parella liderada per Adrián.

La pilota és molt peculiar i ahir es va poder comprovar al trinquet de la Ribera Baixa. La partida, una vegada es fan posar iguals a 25, es va decantar a favor dels dos jugadors alacantins, Francés i Pere.

La potència amb què el mitger de Pedreguer colpejava la pilota feia que ni Lluís De la Vega ni Santi pogueren posar la mà per a frenar les escomeses. La velocitat de joc era màxima i els jugadors blaus no acabaven d'estar ben col·locats per a respondre als rivals. I en molts moments, resultava impossible fer-ho, fins i tot quan estaven a la posició correcta.

A més, Francés feia fredor amb la seua feta de dau, aconseguint tallar corda i que no hi haguera ningú capaç de frenar la seua eficàcia.

Menció especial cal fer al feridor de l'equip liderat per De la Vega. Héctor, fill d'Adrián de Riola, té presa la mida del trinquet a la perfecció i es va notar cada vegada que havia de posar en moviment la vaqueta. Fins a cinc quinzes va aconseguir per al seu equip, fet que va desesperar als contraris. Però tot compta en el joc, i el feridor és una peça fonamental en cada partida.

La reacció es va produir a temps, i amb molt d'esforç i algunes situacions en què la fortuna va intervenir també, De la Vega i Santi van tornar a estar en partida, perquè eixe 40-25 no anava a poder amb ells.

Sí que va poder, per contra, amb Francés i Pere, que ja no van anotar cap altre joc al marcador. El mitger de Finestrat va capgirar la situació efectuant colps amb força com fins al moment no havia pogut. I l'esquerra de l'escaleter d'Almussafes va ser decisiva per a salvar quinzes que eren rojos i dur a terme algun miracle que altre.

Els últims jocs de l'enfrontament van ser més ràpids i prou menys disputats que els que es van jugar entorn de l'equador de la partida. Amb la victòria de la parella blava ahir, queda designada la meitat del cartell de la final.

L'altra meitat es concretarà el pròxim divendres després de la segona semifinal. Sobre les lloses del trinquet estan citats Soro III i Tomàs II per a enfrontar-se a la formació de Salva Palau i Javi. Un altre xoc elèctric entre el campió de l'Individual i un escaleter que coneix de valent el trinquet Eusebio.

Els vencedors del divendres i la dupla de De la Vega i Santi hauran de lluitar pel títol en la final que s'ha programat per al 6 de setembre. Abans, hi haurà una partida de raspall professional.