Raúl: "M'agradaria poder jugar la final i guanyar-la"

Va accedir a la primera final del Trofeu Diputació de València de frontó l'any 2007, amb el seu actual company, Genovés II. Però van caure contra la parella formada per Álvaro i Espinola. L'any 2010 tornà a optar al títol, amb Núñez, sense èxit en l'enfrontament contra Genovés II i Montesa. Raúl de Godelleta busca enguany tornar a jugar una final.

«Tinc molts bons records d'este campionat. Fa uns anys vaig arribar amb Núñez, un gran especialista del frontó, i des d'eixa final de 2010 no he tornat a jugar-ne una altra. M'agradaria fer-ho i intentar guanyar-la», assegura el pilotari.

L'ajustada taula classificatòria no li ho posarà fàcil al mitger de la Foia de Bunyol ni al seu company de la Costera. Empaten amb 2 punts amb les formacions de De la Vega i Puchol II. «Està tot molt igualat i més que els punts, serà decisiu el tanteig. La partida de Museros ens va perjudicar prou, però bé, nosaltres anirem a per totes a Vistabella del Maestrat».

Raúl va començar el campionat al frontó de Tuéjar, però ho va fer amb Fageca, substitut de Genovés II en la jornada inaugural. «Vaig tindre molt bones sensacions perquè tant Fageca com jo vam fer una partida quasi perfecta. Jugàrem a un nivell molt alt», afirma. Allí guanyaren 41-37 a Puchol II i Adrián de Quart.

La segona jornada, en canvi, l'equip titular va caure a Museros contra la dupla formada per De la Vega i el local Adrián, per un tanteig final de 41-23. Un resultat que podrien pagar car a l'hora de determinar per la diferència de tants quins equips accedeixen a la gran final del dia 7 de setembre.

Però això no li resta il·lusió ni ganes de donar tot el que té a les seues mans. Més bé, sembla motivar encara més a este pilotari que disfruta jugant a la modalitat de les tres parets. "«a molts anys que jugue a frontó, és una modalitat que em resulta molt divertida. És pesada perquè es passa moltes vegades la pilota i sempre la tens damunt, però m'entreté molt. De jovenet no jugava però després vaig començar amb partides festes i em vaig agafar». I de quina manera ho va fer.

Ara totes les forces estan centrades en la partida que disputaran demà contra els líders, Pere Roc II i Alejandro de Paterna. «És una cita important perquè ens ho juguem tot, però nosaltres anem al màxim en totes les partides».

La canxa on esgotaran totes les seues opcions per a aconseguir un dels bitllets per a l'última partida del campionat li agrada. «Tira molt i per les meues característiques pense que m'ha d'anar bé. Quasi no té contracanxa i la gent està pràcticament damunt de la ratlla de l'ample. Si la jugues a doble paret, has d'estar molt atent i ser ràpid», argumenta Raúl.

Sense cap dubte, els amants del frontó tenen preparades dues autèntiques jornades d'infart per a descobrir qui s'ho fica a la butxaca i aconsegueix el passe a la final. Enguany, eixos bitllets s'han posat més cars que mai gràcies al nivell que els huit pilotaris participants estan oferint amb la característica pilota de tec a la mà.