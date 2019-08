Genovés II i Raúl busquen l'empat amb l'equip líder

Recta final del XIV Trofeu Diputació de València de frontó i tot per decidir. La taula classificatòria està encesa amb un triple empat a dos punts en la segona, tercera i quarta posició. Les formacions de De la Vega, Genovés II i Puchol II tenen en el punt de mira a la dupla de Pere Roc II i Alejandro, que encapçala la classificació amb un total de quatre punts.

Esta vesprada, els líders poden certificar l'accés a la final del dia 7. Un únic punt els serviria per a aconseguir el passaport. Però no poden avançar-se a preparar ja les maletes per al viatge al frontó José Ventura Salvador d'Almussafes, on es resoldrà el títol, perquè tot està obert per als quatre equips aspirants.

Si Genovés II i Raúl fan seua la victòria esta vesprada (18.30 hores) al frontó de Vistabella del Maestrat, sense que els contrincants arriben a 32 tants i sumen eixe punt, tot quedarà pendent de l'última partida de la lligueta prèvia, programada per a demà divendres a la canxa de Vinalesa.

En este cas, entrarien en eixa lluita matemàtica per l'accés a la final les formacions de Pere Roc II, Genovés i els vencedors de la partida del divendres a l'Horta Nord, empatats tots a 4 punts. Però deixant la calculadora a un costat, ens fixem en el nivell que els quatre protagonistes de la jornada de hui poden oferir als aficionats de la modalitat de les tres parets.

La formació liderada per l'esquerrà de Benidorm ha resultat victoriosa en els dos enfrontaments disputats durant esta primera fase que hui conclou per a ells. 41-30 van guanyar contra De la Vega i Adrián de Museros al frontó de Benagéber. Quan jugaren contra Puchol II i Adrián de Quart, van deixar en l'electrònic el 41-33.

Ara hauran de sumar almenys els 32 tants que atorguen un punt a l'equip derrotat, gràcies a la normativa d'enguany, per a no haver de patir fins a l'últim moment.

Però a la contra tenen a una parella molt guerrera que es mou per la canxa amb molta habilitat. José i Raúl són dos autèntics mestres amb la pilota de tec. A més d'esta competició oficial, acudeixen amb assiduïtat als frontons de la Comunitat a deixar bocabadats als espectadors. I ara tenen l'oportunitat d'or per a tornar a fer-ho i injectar més emoció si cap al campionat que està a punt de posar el compte enrere en marxa.

En la primera jornada, este equip va aconseguir la victòria (41-37) davant Puchol II i Adrián, amb Fageca com a rest substitut de Genovés II. Quan es va reincorporar el de la Costera, van caure 41-23 contra la parella de De la Vega. Ara tenen una tercera i última ocasió en este trofeu per a demostrar el que valen i el que poden fer. La incògnita està convertint esta edició en una de les més especials.