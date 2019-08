Murla i Pedreguer juguen la primera

Ahir van veure com els seus companys de raspall iniciaren la competició i hui són els jugadors d'escala i corda els que pugen el teló de la XII Copa Caixa Popular - Trofeu Diputació de València en la modalitat de l'alt.

El trinquet Miguel Canya I de la Pobla de Vallbona té el privilegi de ser el primer recinte on es jugarà el campionat d'enguany. A les lloses d'esta canxa del Camp de Túria lluitaran, a partir de les 18.30 hores, les formacions representatives de Murla i Pedreguer-Masymas.

El primer equip citat està format per l'escaleter Genovés II i el mitger Nacho. Estos dos pilotaris del Genovés i Beniparrell, respectivament, ja van formar parella per a esta competició en l'edició de 2018. Els dos es coneixen a la perfecció i saben com hauran de jugar a un equip que combina joventut i experiència.

Francés i Pere són els rivals a batre esta vesprada. La parella de jugadors alacantins representa a la localitat del mitger, Pedreguer. En la primera semifinal del Trofeu Festes de Sueca, tot i no aconseguir la victòria, Francés i Pere deixaren constància de la bona combinació que fan en jugar junts.

La seguretat del mitger i la valentia de l'escaleter de Petrer, que no dóna cap pilota per perduda, fan tremolar als que han de posar-se a l'altra banda de la corda per a jugar contra ells.

Per tant, amb la partida d'esta vesprada s'inaugura de la millor manera possible la competició que estarà en joc fins al 10 de novembre, quan se celebre la final al Nou Trinquet de Guadassuar.

Els seguidors del campionat que no puguen acostar-se fins al trinquet de la Pobla, tindran hui l'oportunitat de veure la partida a través de la televisió pública autonòmica, À Punt. La vaqueta es posarà en moviment a partir de les 18.15 hores, després de la prèvia de juvenils.