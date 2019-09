Repartiment de punts entre Marc i Pere Roc II

Al trinquet de Bellreguard es va disputar ahir la segona partida de la Copa Caixa Popular en la modalitat d'escala i corda, que va suposar el debut dels equips de Benidorm, amb Pere Roc II i Santi, i Montserrat, format per Marc i Javi. Les dues parelles van oferir una molt bona imatge en la seua estrena i finalment van guanyar Marc i Javi amb iguals a 55.

La partida va ser molt bona i el ritme intens. Els quatre pilotaris van jugar decididament a l'atac i van obtenir un altíssim grau d'encert en les seues accions. Així les coses hi hagué un bon nombre de jocs amb vals tombats que perfectament podrien haver caigut d'un costat i l'altre.

Pere Roc II i Santi van tindre més quinze en els primers compassos i van ficar el marcador en 30-15. En veritat havien eixit un poc millor, però no tant com per a gaudir de tres parcials d'avantatge. Poc després, l'electrònic del trinquet de Bellreguard reflectia 35-35, igualada que ara sí, reflectia l'equilibri que hi havia en la pista.

A continuació es va succeir que Marc i Javi es posaven per primera vegada per davant, a més amb justícia perquè en eixe moment pegaven més sovint i més fort. Però la reacció roja no es va fer esperar i novament arribaren les taules en el marcador, esta vegada a 40.

Des d'ací fins al final es va mantenir el ritme, malgrat el desgast, el bon joc i les alternatives. També hi hagué alguna incididència, com el conat de lesió de Marc en el joc definitiu, però el rest va acabar.



Hui a Borriana

La competició en la disciplina per dalt corda continua hui a Borriana on començarà la lluita en el Grup B. Entra en escena el campió, Puchol II, que enguany torna a defensar l'escut del seu poble, Vinalesa, esta vegada amb Tomàs II com a mitger. En la contra estaran Fageca i Félix, que representen a Vila-real.

El cartell anuncia als dos pilotaris que millor rendiment estan oferint en la temporada estival, cas de Puchol II i Félix, així com als jugadors que van aconseguir el lloc en la Copa pel fet de proclamar-se campions de la Lliga 2.

Ara cal comprovar quin és el grau d'acoblament en cada equip. En el de Vinalesa sembla clar que manarà Puchol II i que Tomàs II jugarà guiat pel seu escaleter a l'espera d'una oportunitat d'explotar el canó que té per mà dreta.

En el de Vila-real és probable que Fageca jugue per al seu mitger, que li deixe agafar espais perquè siga Félix qui carregue. La responsabilitat de fer el quinze serà més per al de davant, mentre que el de darrere haurà d'aportar seguretat, la qual cosa també fa guanyar partides.