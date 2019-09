La perfecció està citada al frontó d'Almussafes

Si alguna cosa va quedar clara ahir a la presentació de la final del XIV Trofeu Diputació de València de frontó, va ser que els quatre aspirants al títol hauran de jugar perfecte si volen proclamar-se campions de l'edició que està a punt d'abaixar el teló.

Això i que el nivell que s'augura per a la partida que es jugarà al frontó José Ventura d'Almussafes serà màxim. Va ser precisament a l'Ajuntament d'esta localitat de la Ribera Baixa on es va dur a terme l'acte per a conéixer de primera mà les sensacions dels pilotaris que s'ho juguen, ara sí, tot a una carta.

De la Vega, vigent campió, jugarà amb Adrián de Museros per a enfrontar-se a Pere Roc II i Alejandro de Paterna. El pilotari local va admetre que tenen opcions al títol, però que «haurem de fer-ho perfecte per a guanyar-los». Ell coneix a la perfecció la canxa, ja que juga en casa, però pensa que pot afavorir molt als rivals perquè «és un frontó que tira molt i a ell els ve molt bé».

Però eixa perfecció de la qual va parlar De la Vega, també la va mencionar el seu contrincant Alejandro. «Jugue contra l'estrela local, l'admire molt com a jugador i sé que no fa errades. A més, juga amb un company que és incombustible», va explicar el de Paterna.

Enguany, junt amb Pere Roc II, no ha deixat escapar cap victòria de la fase prèvia, fet que els pot condicionar com a favorits. Potser és la motivació extra per a Pere Roc II, un jugador ambiciós. «El frontó m'agrada molt i vinc a les finals i als trofeus a donar el màxim i sempre que puc, a guanyar. I això farem el dissabte», va explicar l'esquerrà de Benidorm.

Abans de donar pas als protagonistes, les autoritats es van dirigir als presents. Va obrir l'acte Pau Bosch, regidor d'Esports de l'Ajuntament local, qui va destacar el privilegi d'acollir grans finals de frontó. «Això és símptoma de què des de l'Ajuntament estem donant suport al nostre esport autòcton».

Per part de la Fundació per la pilota valenciana va acudir el directiu Joan Alepuz. Després de fer un repàs a la tradició de l'esport autòcton a Almussafes, va agrair la tasca de les administracions per estar al costat de la pilota.

Va ser el màxim responsable en l'àrea d'Esports de la Diputació de València, Andrés Campos, l'encarregat de tancar la presentació. «Estem a les portes d'una gran final d'un trofeu molt consolidat. Ha estat molt ajustada la classificació i fins a l'últim moment no s'ha decidit res. Això parla del nivell que tenim i del que estem aconseguint entre tots», va concloure.