Recital de De la Vega en la final del Trofeu Diputació

De la Vega continua sent el rei del frontó, ara inclús amb més autoritat després del recital que va fer ahir a Almussafes en la final del Trofeu Diputació de València. Amb l'ajuda d'Adrian de Museros es va imposar a Pere Roc II i Alejandro pel resultat de 41-34.

La partida va ser una magnífica cloenda del trofeu que reuneix a les millors figures del trinquet amb els especialistes més destacats del frontó. Va ser una confrontació llarga, del voltant d'una hora i mitja de joc intens, elèctric i de jugades espectaculars. També d'igualtat i alternatives encara que els ara ja campions arribaren al tram final amb un poc d'avantatge que van saber defensar.

La rapidesa amb la qual es va jugar va impedir que es portaren a terme les estratègies. La intenció dels rojos era allargar la pilota i evitar l'eficàcia d'Alejandro en els quadres alegres mentre que els blaus intentaven ajustar els colps per a trobar forats. Però el ben cert és que en la majoria d'ocasions s'actuava per impulsos, reaccionant a les escomeses dels rivals. Això sí, oferint un altíssim nivell, la qual cosa va fer que el públic quedara encantat amb els quatre protagonistes.

En els primers compassos el domini va ser principalment de Pere Roc II i Alejandro perquè el davanter de Paterna es mostrava molt més determinant que el seu homòleg de Museros. Encara així el marcador transcorria parell per l'aportació de De la Vega, que es multiplicava en la pista per a cobrir al seu company.

Amb la meitat de la partida complida, Adrián va aparéixer més i això va permetre que la iniciativa canviara de bàndol. Ara eren els rojos els que anaven per davant i els blaus a remolc, però també amb diferències mínimes.

Ja en el tram final, De la Vega i Adrián obriren bretxa en l'electrònic del Frontó José Ventura d'Almussafes. A poc a poc i amb dificultat, però amb justícia perquè De la Vega continuava incommensurable. Encara així hi hagué un conat de reacció de Pere Roc II i Alejandro, però al cap de poc va arribar el desenllaç de la victòria roja.

Com no podia ser d'una altra manera, la satisfacció en el bàndol vencedor va ser màxima en acabar la partida. «Està sent una temporada espectacular. Campió de la Lliga, ara del Trofeu Diputació i crec que jugant a bon nivell. Està sent un any magnífic, el millor de la meua vida», comentava De la Vega.

I magnífic ha sigut també el comiat d'Adrián d'esta competició. «No hi ha millor manera per a dir adéu. Ja es torn per a deixar pas als que vénen per darrere. M'haguera agradat ajudar un poc més a De la Vega, però afortunadament ha fet una partida espectacular».