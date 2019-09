Moltó i Seve es passen a a jugar a escala i corda

Dues de les principals figures del raspall professional, Moltó i Seve, canviaran de modalitat però serà solament per un dia i per una bona causa: el Festival Fundació José Luis López que tindrà lloc el dissabte dia 21 al trinquet Pelayo.

La partida es jugarà a escala i corda i els esmentats pilotaris formaran amb altres dos referents del joc d'aire com Félix, que serà el mitger de Moltó, i Puchol II que li cobrirà les esquenes a Seve.

Les dues parts han pactat una norma. Jugar amb feridor probablement hauria desequilibrat la balança del costat de Puchol II i per tant s'ha optat perquè els escaleters traguen, bé tirant-se la pilota al rebot i colpejant posteriorment o botant-se-la com en el raspall. A partir d'ací, joc lliure a passar i passar.

De la recaptació obtinguda, mil euros es destinaran com a premi per a la parella que resulte vencedora i la resta dels diners se cediran a l'associació Adelante África, amb la qual col·labora la Fundació José Luis López.

El vessant solidari de la jornada ja és motiu per a omplir la 'catedral', però també la singularitat de la partida. Seve ja està preparant-la des de fa un temps, quan solament era una possibilitat, encara que molt probable. «L'escala i corda l'he tocada poc i per això estic entrenant prou. Les sensacions són bones encara que se'm carrega un poc el braç perquè no estic acostumat a jugar tan sovint per dalt. Però estic content amb l'evolució» explica el mitger de Villanueva de Castellón.

Però colpejar la pilota de manera diferent no és la principal preocupació de Seve a hores d'ara. «On trobe més dificultat és en la posició. Ací sí que note més la diferència entre ambdues modalitats, en aspectes com cobrir els espais o on esperar la pilota. Però també en cada entrenament que faig m'acoble millor», explica.

I si alguna pilota és massa complicada, Seve tindrà el recurs de deixar-la passar perquè entre en acció Puchol II. «Millor company no podria tindre. Em dóna molta seguretat saber que està darrere. És un gust veure jugar a Puchol II i espere poder gaudir tant, ara compartint equip amb ell», assenyala Seve.

Pel que fa a l'altre pilotari que juga en la disciplina que no és la seua, Seve no creu que Moltó tinga massa problemes per a jugar per dalt corda. «A un rest l'hauria de costar un poc més perquè entra més en acció, juga més pilotades. Però Moltó ha jugat un poc a escala i corda, coneix esta modalitat i a més té moltes qualitats i tècnica per a jugar. Estic convençut que farà un bon paper a Pelayo», conclou Seve.