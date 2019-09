Triomf sabater de Vercher i Brisca

El començament de la segona jornada de la Copa Caixa Popular en la modalitat de raspall va congregar ahir a un gran nombre d'aficionats al trinquet de Xeraco per a presenciar el duel entre els dos equips que es disputaven la primera posició del Grup A. Les expectatives, però, no es van complir, perquè la parella d'Oliva de Vercher i Brisca va ser infinitament superior a la de Villanueva de Castellón, amb Marrahí i Néstor. Tant com permet pensar el resultat final de 25-0.

L'equilibri solament es va donar en el primer joc, on els dos equips van disposar de val per a sumar. A partir d'ací la confrontació va ser claríssima per a Vercher i Brisca, sobretot per demèrits dels rivals.

Vercher va traure molt i al rest va trobar la galeria en algunes ocasions mentre que Brisca va explotar el seu joc d'aire. Els dos van estar encertats i sobretot còmodes perquè els d'enfront no espentaven com calia. Marrahi va anar de més a menys a mesura que la superioritat rival era més evident mentre que Néstor no va trobar la manera d'acabar el quinze.

La competició continuarà demà al trinquet de Guadassuar, ara amb partida corresponent al Grup B que enfrontarà a l'equip de Barxeta de Moltó i Lorja contra el de Sueca amb Punxa i Canari. També és un duel per a decidir el lideratge del grup.

En la Copa d'escala i corda la segona jornada comença esta vesprada al trinquet de Massamagrell on l'equip d'Almussafes jugarà sense De la Vega, que serà baixa per unes molèsties a la mà sorgides el passat dissabte mentre disputava la final del Trofeu Diputació de València. José Salvador entra en el seu lloc i en companyia de Jesús s'enfrontarà als representants de Vila-real, Fageca i Félix. La parella d'Almussafes va debutar amb victòria i es pot situar líder mentre que els de la Plana van perdre en l'estrena i són cuers.