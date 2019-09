Fageca i Félix sumen els dos primers punts en la Copa

L'enfrontament d'ahir a Massamagrell va servir a Fageca i Félix per a llevar-se el mal sabor de boca amb què acabaren el xoc a Borriana que va suposar el seu debut en la Copa. Una partida a la qual van ser derrotats per Puchol II i Tomàs II 60-20. Però la d'ahir va ser completament diferent.

Des de l'inici de l'encontre, la igualtat va ser màxima, caient els jocs de manera alterna. Els dos mitgers van carregar de valent i els seus respectius escaleters van estar molt passadors, ajudant als seus companys a preparar el quinze. Per moments anaven repartint-se el protagonisme sobre les lloses.

Fageca i Félix s'avançaren dos jocs (20-30), però ràpidament es va produir la igualada gràcies a la resposta de José Salvador i Jesús. El bon nivell dels quatre pilotaris va avisar que l'enfrontament es definiria pel més mínim detall.

Els blaus van ser capaços de desenvolupar tot el seu potencial, buscant amb la seua poderosa tècnica desarmar als contrincants. Fageca va buscar la careta amb insistència, demostrant que no tot és qüestió de potència quan es tracta de fer els quinzes.

A la contra van tindre a uns digníssims rivals. Tant José Salvador com Jesús van rebre també el reconeixement del públic, que va poder veure una partida renyida des del principi fins a l'últim moment. El marcador de 60-50 va ser la prova.

La competició continuarà el divendres al trinquet de Vila-real, on començarà la segona jornada en el Grup A. L'equip de Murla de Genovés II i Nacho s'enfrontarà al representatiu de Montserrat amb Marc i Javi.



Hui a Guadassuar

La Copa Caixa Popular en la modalitat de raspall es trasllada hui fins al trinquet de Guadassuar on la parella de Barxeta amb Moltó i Lorja jugarà contra l'equip de Sueca amb Punxa i Canari. Amb esta partida comença la segona jornada en el Grup B i es posa en joc el lideratge.

Els dos equips van rendir a gran nivell en la seua estrena. Punxa i Canari van superar a Badenes i Seve després de protagonitzar una espectacular remuntada de cinc jocs seguits.

Als dos pilotaris els va costar un poc entrar en joc. Punxa no espentava tot el que podia i Canari defensava, però no tenia opció de rematar amb comoditat. Però el rest de Piles va reaccionar per a convertir-se en el millor de la partida i amb el de darrere espentant, Canari sí que va ser el mitger definidor que requereixen les confrontacions per parelles.

Pel que fa a Moltó i Lorja, els de Barxeta van suar sang per a superar a Ian i Roberto al trinquet de la Llosa de Ranes per 25-20. La partida va ser magnífica i els quatre contendents van estar de deu. Així les coses, hui s'espera un duel de poder a poder.