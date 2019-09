Puchol II i Marc se situen líders dels seus grups

Fins a quatre partides es van completar ahir en les lligues professionals i n'haurien sigut cinc si al trinquet de la Llosa de Ranes no s'haguera suspés la que estava programada. En la competició d'escala i corda es va tancar la segona jornada i en la de raspall queda pendent la que no es va disputar.

En la modalitat d'aire, el trinquet Pelayo va registrar un gran ambient en la reobertura després del parèntesi vacacional i va acollir la partida corresponent al Grup B en la qual Puchol II i Tomàs II van superar a Soro III i Raúl per 60-35.

El resultat és massa folgat perquè en la primera meitat hi hagué prou equilibri en les forces, encara que no en el marcador. Però el desenllaç va ser totalment just.

Puchol II va signar una actuació impecable i Tomàs II es va mostrar molt incisiu en atac. La parella derrotada va complir, però li va costar fer el quinze davant un Puchol II que ho passava tot. Amb este resultat, Puchol II i Tomàs II es posen líder del grup.

En el Grup A també n'hi ha canvi de líders després de la victòria per 60-45 de Marc i Javi davant Genovés II i Nacho al trinquet de Pedreguer. La partida va ser sensacional, amb els quatre pilotaris ratllant a un nivell excel·lent. Els vencedors s'han situat al capdavant de la taula.

I al trinquet de Petrer, victòria de Pere Roc II i Santi contra Francés i Pere per 60-40. Esta va ser una partida més guerrera que de qualitat, en la qual Santi va marcar la diferència amb les seues rematades. Els 2 punts aconseguits situen als vencedors en la segona posició.



Raspall

En la modalitat de raspall la Copa es va traslladar a Bellreguard on Ian i Roberto van guanyar a Badenes i Seve 25-15. Els dos primers jocs es van sumar de manera alterna des del rest, sent Badenes i Seve els primers a anotar. Però la resposta dels contrincants va ser ràpida i contundent. Ian i Roberto van sumar quatre jocs consecutius i semblava que res podia frenar a un potent rest de Senyera que raspava a la perfecció per enviar la pilota a la galeria. A més, Roberto el va secundar amb gran eficiència.

Però amb el 20-5, Badenes i Seve es van armar de valor per a començar a sumar. No van aconseguir la victòria, però sí un valuós punt per a la classificació.

Els que no van poder acabar la partida van ser Sergio i Sanchis i Pablo i Tonet IV. A la Llosa de Ranes havien de jugar la partida que es va suspendre el divendres a Sueca per les fortes pluges. Però la canxa de la Costera va pagar les conseqüències del temporal i amb la humitat que hi havia sobre les lloses era perillós per als pilotaris. Quan Pablo i Tonet IV guanyaven 10-0 s'hagué de suspendre l'encontre. Des de l'organització es busca ja una nova data per a un enfrontament que començarà de zero.

A falta de disputar eixe encontre, la segona jornada acaba amb Vercher i Brisca com a líders del grup A mentre que Punxa i Canari encapçalen el grup B. Amb els dos punts aconseguits ahir a Bellreguard, Ian i Roberto escalen en la taula i es col·loquen segons.