Bon nivell en general en l'inici

Amb l'excepció d'una partida suspesa pel temporal, les copes han completat la segona jornada de la fase regular. Així les coses, la gran majoria dels equips han disputat dues partides i ja es pot començar a intuir les possibilitats que tindran en la competició, almenys si rendeixen al nivell que han oferit fins ara.

En la competició d'escala i corda i pel que respecta al Grup A, els líders i encara invictes Marc i Javi s'han convertit en els rivals a batre. Els dos pilotaris han començat pletòrics i este és un equip que sobretot pega fort i castiga als rivals constantment.

Pere Roc II i Santi, amb un triomf i una derrota, però puntuant, també han deixat clar que són seriosos aspirants a arribar a la fase final. Esta també és una parella que sempre juga a l'atac i, de moment, amb encert.

La tercera posició l'ocaupen Genovés II i Nacho, que han completat dues grans actuacions encara que en la segona partida no van puntuar. Sembla que estan al nivell dels equips que estan per davant.

Per als cuers, Francés i Pere, el problema està sent la irregularitat. I en la segona partida, els problemes físics del rest de Petrer. Necessiten millorar.

El Grup B també té líders en solitari i invictes: Puchol II i Tomàs II. El rest de Vinalesa està intractable i el mitger de Xaló s'està mostrant fort i fiable com a gregari.

Més que fiable ha estat també el nivell de De la Vega i Jesús, que han guanyat una partida i van puntuar en la que van perdre. Esta parella pega i resta per igual. En la tercera posició, Fageca i Félix van debutar amb una actuació pobra mentre que la segona va ser fantàstica. Però tenint en compte que van a més cal confiar que va ser qüestió d'un mal dia. Per la seua part, Soro III i Raúl porten dues derrotes consecutives. L'equip no ha estat malament, però tampoc prou bé per a ser considerat un aspirant. Han de fer un pas endavant.

En la Copa de raspall, en el Grup A manen Vercher i Brisca, que a força de canonades han resolt els dos primers compromisos amb solvència.

La segona plaça és per a Marrahí i Néstor, que en la victòria aconseguida van estar bé i en la derrota poc eficaços en atac, però tenen l'atenuant del colp que va rebre el mitger, que va haver de visitar l'hospital en acabar la partida.

I tancant la taula apareixen Sergio i Sanchis amb 1 punt i Pablo i Tonet IV amb cap, però estos són els equips que no van jugar la partida suspesa i solament han completat la del debut. Els primers van estar millor que bé i els segons a ràfegues.

En el Grup B també n'hi ha un equip al qual no se li pot tossir, el de Punxa i Canari, que comencen les partides un poc gelats i acaben arrasant. Així ha sigut en les dues victòries.

A continuació igualen a 3 punts Ian i Roberto així com Moltó i Lorja. Els primers van començar bé i han continuat millor i als segons els ha passat a la inversa: van tindre una gran estrena i una segona actuació correcta, però no suficient davant Punxa i Canari.

I amb 1 punt tanquen la taula Badenes i Seve, que en el debut es van haver de conformar amb acabar per una lesió del mitger. En la segona partida, malgrat la derrota, el nivell va ser bo.