Francés es juga bona part de les seues opcions

La Copa Caixa Popular en la modalitat d'escala i corda es trasllada hui fins al trinquet de Sueca per a encetar la tercera jornada, última pel que fa a les partides d'anada de la ronda en curs. I quan encara no s'ha completat l'equador de la fase, ja arriben els duels que poden ser determinants.

Sobretot per a l'equip de Pedreguer de Francés i Pere, que tanca la classificació del Grup A sense cap punt. Una altra derrota sense puntuar encara no seria decisiva matemàticament, però els pilotaris alacantins probablement deixarien de dependre solament dels seus resultats durant la resta de la fase.

La trajectòria de Francés i Pere no està sent bona, però tampoc han fet cap desastre en les partides que han completat. Principalment ha faltat regularitat, capacitat per a mantenir el nivell des del primer fins a l'últim quinze. I una miqueta de sort en moments puntuals que haguera permés sumar algun punt en la derrota.

Per a resoldre tan complicada situació, la veritat és que no tindran als rivals més fàcils perquè a l'altre costat de la corda estaran els líders i encara invictes, Marc i Javi, que juguen per la localitat de Montserrat.

En esta parella tot són virtuts fins al moment. Sobretot és un equip que pega constantment i molt fort. Per poc que la rematada siga propícia, la pilota ix com un tir de les mans dels dos pilotaris. No solament això, també són molt fiables defensivament. Marc i Javi jugaran hui sense 'l'obligació' de guanyar perquè el seu matalàs és gran, però segurament la motivació per guanyar serà gran. Afegir 2 punts més al seu caseller els permetria entreveure, encara que de lluny, la porta d'accés a la fase final.

Raspall

La Copa en la modalitat de raspall també tindrà hui activitat. Es juga la tercera partida de la mateixa jornada, amb l'equip d'Oliva de Vercher i Brisca enfrontant-se al del Genovés de Sergio i Sanchis. Serà al trinquet de Piles.

Vercher i Brisca són uns altres que estan sumant de 2 en 2 i lideren el Grup A. El mitger d'Oliva està jugant d'acord a la seua condició de primera figura mentre que el jove debutant de Piles està responent a la perfecció a esta oportunitat. La treta continua sent el seu punt fort, però també resta amb solvència i això permet a Brisca oblidar-se un poc de cobrir-li les esquenes.

Sergio i Sanchis solament han disputat la partida de debut perquè la segona es va suspendre pel temporal. Van perdre, però van rendir bé i van puntuar. Hui tenen l'ocasió de mantenir-se prop dels equips que estan per davant en la taula.