Marc i Vercher apunten a les semifinals de Copa

Les copes professionals van completar ahir dues partides que han deixat molt favorable la classificació per a les semifinals dels equips encapçalats per Marc i Vercher. Les parelles derrotades, al contrari, compliquen un poc més la seua situació perquè continuen sense guanyar encara que el punt aconseguit per ambdues pot valdre el seu pes en or.

La Copa en la modalitat d'escala i corda es va traslladar fins al trinquet de Sueca on l'equip de Montserrat de Marc i Javi va superar al de Pedreguer amb Francés i Pere per 60-55.

Durant bona part de la partida als dos equips els va passar el mateix que en les confrontacions anteriors. El de Marc i Javi es mostrava segur i contundent a parts iguals. El rest tornava tot el que li arribava i el mitger es plantava en la meitat de la seua parcel·la per a restar de qualsevol manera. I quan la pilota arribava amb possibilitat de carregar el quinze era pràcticament segur per la bona execució dels dos.

Per la seua part, Francés i Pere també estaven jugant a gran nivell. El pilotari de Petrer amb el seu estil fi i elegant i el seu company de Pedreguer fent ús de la força bruta. El rendiment era similar al dels seus rivals, però els quinzes claus queien de l'altre costat. Fins a tres jocs van perdre amb val al seu caseller i de tres jocs era la diferència en el marcador.

Amb 55-40 per a Marc i Javi, la situació va ser totalment inversa. Francés i Pere van començar a dibuixar els colps mentre que la parella de Montserrat responia, però se li entravessava el quinze. I amb iguals a 55, Marc i Javi van acabar des del dau.

Pel que fa a la Copa de raspall, l'equip d'Oliva de Vercher i Brisca es va imposar per 25-15 al del Genovés de Sergio i Sanchis al trinquet de Piles.

Esta partida va ser més guerrera. Hi hagué intercanvis de qualitat, però també més errades del que és habitual. A Sergio i Sanchis els va costar arrancar, situació que van aprofitar Vercher i Brisca per a distanciar-se 10-0 i 15-5. Però els després vencedors van amainar un poc les forces i això va permetre que Sergio i Sanchis sumaren un punt.

Els dos tornejos continuaran demà en partides programades a les 11.30 hores. La Copa d'escala i corda es desplaçarà fins a Benidorm on l'equip local de Pere Roc II i Santi jugarà contra el de Murla amb Genovés II i Nacho. I la de raspall visitarà el trinquet de Dénia on la parella de casa, Ian i Roberto, s'enfrontarà a la representativa de Sueca amb Punxa i Canari.