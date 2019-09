Solidaritat des de la singularitat

Quatre de les figures més rellevants de la pilota professional jugaran hui al trinquet Pelayo; fins ací tot normal. Però la cita de hui dista molt de ser normal. I és que dos referents del raspall com Moltó i Seve canviaran per un dia de modalitat per a jugar a escala i corda.

A la presència de Moltó i Seve cal afegir la d'altres dos pesos pesats de la disciplina d'aire, cas de Puchol II i Félix. Perquè el duel estiga a priori equilibrat, Moltó formarà equip amb Félix mentre que Puchol II jugarà amb Seve.

Amb el mateix objectiu d'atorgar les mateixes possibilitats de victòria als dos bàndols, s'ha fixat una norma que afecta a la ferida. De fet no n'hi haurà i cada rest podrà posar la pilota en joc de dues maneres en el començament de cada quinze: botant-se-la dins del dau, a la manera del raspall, o tirant-se-la a rebot. Sembla molt probable que Moltó optarà per la primera opció i Puchol II per la segona.

Puchol II i Félix no tindran cap problema perquè juguen en la seua modalitat i en un recite que per a ells és molt habitual. La incògnita radica, per tant, en el rendiment que puguen oferir Moltó i Seve.

El campió individual de raspall sembla que podria adaptar-se sense massa dificultat perquè gaudeix d'una tècnica depurada, controla a la perfecció l'execució dels rebots i a més a més el joc d'aire és un dels seus forts.

A Seve el que més li preocupa és saber estar ben situat en la pista, ocupar adequadament els espais. Per a aconseguir-ho, el mitger ha estat preparant-se des que es va tancar la partida. La singularitat de la partida té una raó: la solidaritat. La Fundació José Luis López, en col·laboració amb la Fundació, ha programat tan inusual duel amb l'objectiu d'omplir Pelayo i destinar la recaptació -menys mil euros que s'apartaran per a premiar als vencedors- a l'associació Adelante África.