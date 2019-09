Sueca perd la primera en la Copa

El d'ahir va ser un diumenge carregat de pilota valenciana a molts racons del territori valencià. Però dins de l'agenda habitual van destacar dos enfrontaments corresponents a la Copa Caixa Popular - Trofeu Diputació de València.

En la modalitat de la raspada es va citar al trinquet El Rovellet de Dénia a la formació local integrada per Ian i Roberto i a la parella que defensa l'escut de l'Ajuntament de Sueca, formada pels pilotaris Punxa i Canari.

La partida corresponent a la tercera jornada de la competició va suposar la primera derrota per a esta última parella que sumava de dos en dos des que van començar el campionat al trinquet de Piles contra Badenes i Seve.

La confrontació no va decebre a ningú. Una hora i tres quarts va donar per a molt al recinte de la Marina Alta. Els quatre pilotaris van jugar una autèntica barbaritat, disputant quinzes llargs, amb molt d'encert i carregant de valent.

Les errades començaren a fer acte de presència una vegada superat l'equador del duel i com a conseqüència del desgast físic que acusar els protagonistes per la llarga durada de la partida que els va reunir al trinquet.

El resultat final de 25-20 a favor de Ian i Roberto els va atorgar altres dos punts per a la taula classificatòria i ocupen la segona posició empatats a cinc punts amb els líders del grup B, Punxa i Canari.

A Dénia es va posar el punt final a la tercera jornada i es donarà el tret d'eixida a la quarta el pròxim divendres al trinquet del Genovés amb l'enfrontament entre Pablo i Tonet IV (Ajuntament d'Ontinyent) i Vercher i Brisca (Ajuntament d'Oliva).

Escala i corda

Canviem de modalitat i d'emplaçament. Al trinquet de Benidorm l'equip local format per Pere Roc II i Santi va véncer a la formació que representa a l'Ajuntament de Murla, amb Genovés II i Nacho, per un tanteig final de 60-40 després d'un encontre amb dos trams clarament diferenciats. A l'inici de la confrontació es van veure les forces molt equilibrades entre els quatre aspirants a la victòria. Amb no poc esforç es van anar sumant els jocs de manera alterna, sense que un equip o l'altre aconseguira escapar-se al lluminós. Però unes molèsties de Nacho al turmell van trencar la dinàmica de la partida i a partir del 40-35 favorable als de Murla, es va capgirar la situació i la parella rival no els va donar treva, anotant tots i cadascun dels jocs que van pujar a partir d'eixe moment a l'electrònic.

La victòria deixa a Pere Roc II i Santi en la segona posició del grup A, a només un punt dels líders, Marc i Javi. Per la seua part, Genovés II i Nacho es queden al tercer escaló amb els dos punts que aconseguiren en la jornada inaugural contra Pedreguer-Masymas. En la modalitat per dalt corda, l'activitat es pausa fins al dissabte amb la partida entre Vinalesa i Almussafes al trinquet Pelayo.