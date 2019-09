Les copes també tindran una segona versió reduïda

Com ja va succeir en les lligues, les copes també tindran una competició germana, en versió una miqueta més reduïda. Este serà l'aparador dels pilotaris que per diferents motius no han pogut participar en els tornejos de les millors figures del moment, encara que alguns dels jugadors convocats estan rendint a hores d'ara a un nivell que perfectament els permetria estar en la màxima competició. A més a més s'ha obert la porta als joves valors que cada vegada s'anuncien més sovint amb els primers espases.

Copa 2 Caixa Popular és el nom que reben els tornejos i el de la modalitat d'escala i corda tindrà a sis equips en lliça: Salva Palau i Carlos; José Salvador i Álvaro Gimeno; Pablo de Sella, Bueno i Guillermo; Carlos de Massalfassar, Salva i Hilari; Ferrer, Héctor i Conillet; Giner, Monrabal II i Pablo Salvador. La competició transcorrerà amb una fase regular de lliga de tots contra tots que oferirà un total de quinze partides. La primera es jugarà el pròxim dilluns a Borriana i l'última tindrà lloc el 3 de novembre a Bellreguard.

Entretant també es jugarà als trinquets de la Pobla de Vallbona, Vila-real, Pedreguer, Massamagrell, Pelayo, Sueca, Vilamarxant i Guadassuar. En acabar esta ronda, els quatre equips amb millor puntuació accediran a les semifinals. Una enfrontarà al primer classificat contra el quart el 5 de novembre a Massamagrell mentre que en l'altra s'enfrontaran el segon i tercer de la taula el 8 de novembre a Vilamarxant. La final es jugarà a Sueca el dia 15 d'eixe mateix mes.

El sistema de puntuació és el ja conegut de la Lliga i la Copa, amb 2 punts per als vencedors mentre que els derrotats en sumaran 1 punt si arriben a 50.



En la Copa 2 de raspall el nombre d'equips es redueix a cinc: Vicent i Murcianet; Salelles II i Marc; Ximo i Ibiza; Iván i Gabi; Rafa i Raúl.

El sistema de competició serà idèntic al del torneig d'escala i corda, però amb 10 partides. La primera es disputarà el pròxim dimarts a Oliva, trinquet que també acollirà la fi de la ronda el dimarts 29 d'octubre. A més es jugarà als trinquets del Genovés, Bellreguard, Guadassuar, Piles, Ontinyent i Castelló de Rugat.

La primera semifinal està programada el 4 de novembre a Xeraco i la segona tindrà lloc dos dies després a Guadassuar. Novament, els primers de la taula jugaran contra els quarts i els segons es mesuraran als tercers. El títol es resoldrà al trinquet de la Llosa de Ranes el 16 de novembre.

Ací també s'ha assumit el sistema de competició de la Copa, amb la qual cosa la victòria estarà premiada amb 2 punts mentre que l'equip perdedor tindrà l'opció de sumar 1 punt si arriba a 15.