El Genovés inaugura hui la quarta jornada de la Copa

La Copa Caixa Popular - Trofeu Diputació de València de raspall reprén hui l'activitat a les comarques de la Costera i la Safor. Serà la primera d'estes dos la que albergarà la partida a la vesprada, a partir de les 18.30 hores.

Al Genovés estan citades les formacions d'Ontinyent amb Pablo i Tonet IV i la d'Oliva amb Vicent (substitut de Vercher) i Brisca. Esta última parella està a un pas de convertir-se en un dels equips semifinalistes de la competició gràcies a les tres victòries aconseguides de les tres possibles.

A la contra tindran l'altra cara de la moneda. Els d'Ontinyent només han pogut sumar un punt. Això sí, han disputat una partida menys.

L'activitat es traslladarà posteriorment fins al trinquet de Bellreguard per a la partida nocturna programada a les 23.30 hores. Marrahí i Néstor (Villanueva de Castellón) jugaran contra Sergio i Sanchis (El Genovés). Els primers tenen la possibilitat d'empatar amb els representants d'Oliva, líders del grup A, en cas que estos últims no puntuen a la vesprada.

Pel que fa a Sergio i Sanchis, també amb una partida menys disputada, sumen a hores d'ara dos punts gràcies a la victòria en la jornada inaugural.



Copa 2

El trinquet Pelayo de València va acollir ahir la presentació de la Copa 2 Caixa Popular que es disputarà a partir de la pròxima setmana en les modalitats d'escala i corda i de raspall. L'acte va estar conduit pel vicepresident de la Fundació per la pilota, Josep Maria Cataluña, qui va explicar la raó de les dues competicions. «Quan va arribar el moment de configurar la Copa Caixa Popular – Trofeu Diputació de València vam pensar que seria bona idea crear una altra competició en les dues modalitats per a les figures que no han tingut lloc en el campionat i sobretot per a un nombrós grup del planter de la pilota», va dir.

A més a més, Cataluña va anunciar als pilotaris que «els campions de cada Copa 2 us guanyareu el dret de jugar altres competicions que organitzarà la Fundació abans que acabe l'any».

L'acte el va tancar Paco Alòs, director del Departament de Responsabilitat Social de Caixa Popular, que també es va dirigir als pilotaris: «Caixa Popular ha col·laborat amb la pilota des dels seus inicis, sobretot en l'àmbit de la promoció. Ara també estem donant suport al món professional mitjançant la Copa, però ens preocupava què anava a passar amb eixe grup de pilotaris de nivell i de joves que potser ara estan en escaló inferior, però que també necessiteu tindre competicions per a guanyar experiència i sobretot visualització. Per això consideràrem que esta Copa 2 seria una bona manera d'aconseguir estos objectius».