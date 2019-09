Puchol II i De la Vega es juguen el lideratge

Després del parèntesi de quasi una setmana la Copa Caixa Popular en la modalitat d'escala i corda reprén hui l'activitat al trinquet Pelayo de València per a enfrontar als equips que encapçalen el Grup B. Els representants de Vinalesa, Puchol II i Tomàs II, són líders amb 4 punts, pels 3 punts de la formació d'Almussafes amb De la Vega i Jesús.

Els números diuen que estes són les millors parelles del grup fins a la data i també el nivell que han oferit en les dues partides que ja han completat. Sobretot Puchol II, que està en un moment de forma superlatiu. El rest de Vinalesa es troba en plenitud físicament; fort com un bou i ràpid per a arribar als racons on els rivals intenten fer-li el quinze. I la pilota li diu quan es descarrega o quan la dibuixa, dependent del que requerisca l'ocasió.

I quan Puchol II està tan bé és bona notícia per al mitger en qüestió perquè l'escaleter força als rivals a restar de manera incòmoda, la qual cosa permet al de davant rematar amb certa solvència. Ara bé, cal tindre eficàcia per acabar-les i Tomàs II l'està tenint. El binomi, de moment, està funcionant d'allò més bé.

Enfront, De la Vega ha recuperat el seu lloc en l'equip després de perdre's la jornada anterior per unes molèsties en una mà que es va provocar en la final del Trofeu Diputació de València de frontó, on es va proclamar campió fent un recital.

Com ja han transcorregut més de dues setmanes des del contratemps és d'esperar que l'escaleter estiga com anteriorment, segur, passador i contundent si té oportunitat de passar a l'atac.

Encara que la responsabilitat del quinze serà més cosa de Jesús i el mitger de Silla és un altre que gaudeix d'un moment dolç. En les dues partides completades va ser letal. La primera amb De la Vega, que va acabar amb una contundent victòria davant Soro III i Raúl, i la segona amb José Salvador, que van perdre davant Fageca i Félix, però per un ajustat 60-50.

Es preveu una bona vesprada de pilota a la 'catedral' amb mitgers que disparen molt i escaleters que són capaços de tornar pilotes que s'intueixen quinze de l'altre. És partida pel lideratge entre parelles que ja han presentat la seua candidatura, almenys a estar en les semifinals.