Victòria 'dauera' de Pablo i Tonet

La quarta jornada de la Copa Caixa Popular en la modalitat de raspall va començar ahir al trinquet del Genovés on l'equip d'Ontinyent de Pablo i Tonet IV va superar per 25-20 al d'Oliva, esta vegada amb Vicent i Brisca per l'absència de Vercher per lesió.

La reballada va ser favorable a Vicent i Brisca i va sorprendre que optaren per quedar-se la pilota nova en lloc de triar des d'on començar la partida en un trinquet dauer com el del Genovés. Així les coses, Pablo i Tonet IV van escollir el dau.

La decisió tenia una explicació. En les tres partides anteriors, Vercher i Brisca també es van quedar amb la vaqueta per estrenar i els va eixir bé. I ahir va estar a punt de passar el mateix, però a Brisca li van caure dues pilotes de la galeria en el primer joc. I no van ser les úniques durant la partida.

Pel que fa a la resta del duel, les dues parelles van jugar amb intensitat i rapidesa. Manava el joc del dau, però els intercanvis eren bons i a l'escala, ahir molt ambientada, no es descartava que es poguera trencar des del rest.

Els restos van traure molt i van saber evitar bé als mitgers. Esment especial mereix Vicent, no perquè estiguera millor que Pablo, però sí pel compromís que suposava jugar una partida de la Copa professional com a substitut de Vercher. El jove de Xeraco va complir a la perfecció.

Davant, Tonet IV i Brisca van estar al seu nivell. Es van mostrar incisius com sempre tot i les adversitats, perquè els dos van sofrir colps de consideració, el del Genovés al colze i el d'Oliva a la cama.