De la Vega venç a Puchol en la millor partida de la Copa

La Copa Caixa Popular en la modalitat d'escala i corda estava oferint grans partides, però ahir es va trencar el motle al trinquet Pelayo en el duel on l'equip d'Almussafes amb De la Vega i Jesús es va imposar al representatiu de Vinalesa de Puchol II i Tomàs II en iguals a 55.

De les dues hores i un quart de durada, la gran part va ser pur espectacle. Darrere, per la manera en la qual De la Vega i Puchol II van saber defensar les pilotades de quinze. El rest d'Almussafes intercanviava les mans d'acord a la necessitat i carregava, sobretot per dalt, mentre que el seu rival de Vinalesa feia del rebot un art, traent mans a un dit de terra. I les que va passar en el pou o acariciant la careta van ser una autèntica barbaritat. Davant, a Jesús li correspon el premi oficiós de millor de la partida, simplement perquè va estar capaç de superar la quasi perfecció de les restades de Puchol II. Aconseguir el quinze implicava dibuixar el colp i el mitger de Silla ho va fer. Enfront, l'aportació de Tomàs II no va arribar a este nivell d'excel·lència, però el de Xaló va ser un canó amb molta pólvora.

Amb els quatre contendents en estat de gràcia, els jocs tardaven un món fins a concretar-se, però no es feien llargs per als de l'escala i les galeries, i les distàncies mai n'eren superiors a un parcial. Amb el pas dels minuts i el marcador prou avançat però igualment equilibrat, la fatiga va fer que algunes accions quedaren en l'intent. Encara així, es mantenia la qualitat i el públic continuava premiant als protagonistes, per la bellesa i el sacrifici. I amb iguals a 55 i alguna parada amb entrada al vestuari inclosa per agafar aire va arribar el moment de tirar la moneda a l'aire, que va ser favorable a De la Vega i Jesús.



Hui a Ondara

La jornada es tancarà al trinquet d'Ondara on jugaran els altres dos equips del Grup B, el de Massamagrell de Soro III i Raúl i el de Vila-real amb Fageca i Félix. El campió individual i el mitger de Godelleta necessiten la victòria perquè encara no han estrenat el seu caseller de punts i caure novament complicaria molt la seua classificació per a la fase final. Fageca i Félix estan en clara progressió. Del debut per a oblidar van passar a fer un recital en la segona partida al trinquet de Massamagrell. L'equip ha mostrat la pitjor i millor cara. Guanyar hui suposaria seguir de ben prop a les parelles encapçalades per Puchol II i De la Vega, amb la qual cosa afrontarien la tornada de la fase regular amb les mateixes opcions de classificació que estos dos rivals.