Soro i Raúl s'estrenen en la Copa

Soro III i Raúl van evitar ahir que la seua situació en la Copa Caixa Popular d'escala i corda no es convertira en insostenible. La parella que representa a Massamagrell arribava a la partida que tancava la fase d'anada de la fase regular sense cap punt i mantenir el zero pràcticament els hauria descartat per a la fase final, però per fi van estrenar el seu caseller davant l'equip de Vila-real de Fageca i Félix, que va cedir per 60-45 al trinquet d'Ondara.

A diferència de les partides anteriors, on el nivell va pujar i baixar com una muntanya russa, Soro III i Raúl sí que van ser ahir l'equip que s'espera: darrere complicat de matar amb el campió individual passant pilotes complicades i espentant amb força i davant perillós amb el mitger de Godelleta carregant amb criteri per a tancar el quinze. I així durant tota la confrontació.

Fageca i Félix, malgrat la derrota, també van fer una molt bona partida i per tant confirmen que van a més en la competició. Començaren mal, però en les dues aparicions posteriors han donat la talla. Ahir van ser mereixedors de sumar, però es van quedar a les portes.

El desenllaç de 60-45 situa a les dues parelles igualades a 2 punts en la classificació del Grup B, que lideren Puchol II i Tomàs II, encara que empatats a 5 punts amb De la Vega i Jesús. Cada equip ha de jugar ara altres tres partides de tornada per a determinar als dos d'este grup que accediran a la fase final. I com novament s'enfronten tots contra tots, les possibilitats de les parelles encapçalades per Soro III i Fageca es mantenen intactes.

La quarta jornada, i amb ella la tornada de la fase regular, començarà esta vesprada al trinquet de la Pobla de Vallbona on la parella de Montserrat de Marc i Javi jugarà contra la de Benidorm amb Pere Roc II i Santi per a determinar qui se situa líder del Grup A.

Marc i Javi són els únics dels dos grups que continuen invictes, situació de privilegi que és conseqüència de l'excel·lent nivell que estan oferint. Pere Roc II i Santi han guanyat dues partides i en l'única derrota van puntuar en el cara o creu de la igualada a 55, precisament davant els seus rivals d'esta vesprada.