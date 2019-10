La jornada inaugural va ser una prova de resistència

El dilluns van ser José Salvador i Álvaro els qui van demostrar al trinquet de Borriana, amb el nivell que van oferir en la jornada inaugural de la Copa 2 d'escala i corda, que esta no és una segona divisió sinó una altra competició per als pilotaris que no han tingut lloc en la Copa. Ahir va ser el torn de l'altra Copa 2, la de raspall, que va començar a caminar al trinquet d'Oliva i també hi hagué qualitat que s'acosta a la de les primeres figures de l'actualitat.

Sobretot pel que fa a Salelles II i Vicent, que van evidenciar que estan més acostumats a les partides de compromís que els seus respectius companys, Marc i Murcianet. Els restos van ser els qui van dur el pes de la partida i finalment es va imposar el pilotari d'Oliva al de Xeraco pel tanteig de 25-20.

Una vegada feta la reballada, Vicent i Murcianet van començar al dau, però van ser Salelles II i Marc els qui van anotar des del rest. I des d'esta part del trinquet es va continuar sumant fins a la igualada a 10, sobretot per la contundència dels dos restos i la seua capacitat per a trobar la galeria i la llotgeta de baix.

Va ser posteriorment quan Vicent i Murcianet van trencar amb la dinàmica en sumar des del dau, a més amb autoritat perquè solament van cedir un quinze. La partida es posava roja (15-10) i encara ho podia ser més si es recuperava això de manar des del rest, que quasi va estar a punt de passar.

L'esforç de jugar en parella en un trinquet pesat com el d'Oliva començava a acusar-se i els intercanvis es van fer més nombrosos i llargs. Ara sí, la lluita era més entre quatre, i encara que Vicent i Murcianet van disposar de val per a distanciar-se dos jocs, Salelles II i Marc van aconseguir posar novament les taules en el marcador (15-15) des del dau.

La partida s'estava convertint en una prova de resistència. La fatiga era evident i la pilota anava i tornava a menys velocitat, encara que els quatre jugadors es deixaven l'ànima en cada colp.

Vicent i Murcianet tornaren a posar-se per davant després de tombar el val blau i a continuació igualaren a 20 Salelles II i Marc amb l'aplaudiment del públic com a premi a la 'mantà' que s'estaven pegant tots quatre. I en el parcial definitiu, victòria per als blaus, Salelles II i Marc, que van fer el joc des del rest amb autoritat.

La competició continuarà el divendres al trinquet del Genovés on toca que debuten Ximo i Ibiza així com Iván i Gabi. En la Copa 2 d'escala i corda, la pròxima partida es jugarà demà a Pelayo on Pablo de Sella, Bueno i Guillermo mesuraran les seues forces contra Carlos de Massalfassar, Salva i Hilari.