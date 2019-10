Soro III: "Ens faltava intenció de fer el quinze"

Soro III i Raúl arribaren el passat diumenge al trinquet d'Ondara sent l'únic equip que encara no havia puntuat en la Copa Caixa Popular d'escala i corda. L'única opció era la victòria, que es va donar per 60-45 davant Fageca i Félix en una gran actuació dels quatre. «La partida era vital per a nosaltres per a continuar amb opcions i vam jugar, no millor que en les anteriors, però sí que vam fer més quinzes. I la veritat és que esta victòria ens ha donat confiança per a afrontar la segona part d'esta fase», diu Soro III.

Anotar, concretar, acabar-les. Esta era, segons el campió individual, la manca que tenia l'equip. «Passàvem molta pilota, però l'entregàvem. Ens faltava intenció de fer el quinze, tindre confiança per a soltar el braç», assenyala Soro III.

Una vegada superat el 'match ball' del passat diumenge, queda confirmar la millora per a lluitar per un lloc en la fase final. «Som realistes i sabem que és complicat perquè estem a 3 punts dels dos equips que estan per davant, els de De la Vega i de Puchol II, que estan tenint una gran trajectòria. Però sabent de la dificultat, tenim les opcions en les nostres mans», diu.

Una derrota a Ondara hauria deixat a Soro III i Raúl sense possibilitats de passar de ronda. Encara així, el de Massamagrell assegura que no hi havia inquietud. «A Raúl sempre l'he vist molt tranquil i pel que a mi respecta, la veritat és que estic acostumat a este tipus de situacions. Ja en són molts anys jugant copes, lligues i individuals i mai resulta fàcil que isca tot a la primera. Aleshores no hi havia preocupació, perquè estem habituats a patir, però sí voluntat de guanyar per la necessitat que hi havia».

Del duel contra Fageca i Félix, malgrat la importància, van parlar poc. «Els dos som veterans i ens coneguem molt bé. Tant que no cal dir massa coses. L'únic que li vaig comentar alguns dies abans, però en to de broma, va ser que a veure si guanyàvem alguna partida, que ja tocava. I Raúl va començar a riure. Sí que havíem parlat amb anterioritat és que ens faltava quinze als dos i que calia solucionar-ho».

La victòria no és l'única bona notícia per al número u de la present temporada. El braç també. «La lesió del colze costava d'anar-se'n. Afortunadament ja no tinc cap molèstia, vaig soltant el braç i recuperant la pegada. Estic content perquè en les últimes partides he comprovat que la pilota em va més».

La Copa acaba d'iniciar la tornada de la fase regular. Donant una ullada a la classificació, Soro III la veu justa. «En el Grup A no m'estranya que eixes parelles siguen líders. Pere Roc II i Santi són amics, entrenen junts i es coneixen molt bé, mentre que Marc és un rest pegador amb molt d'ímpetu, pot ser que de vegades una miqueta accelerat, però Javi sap portar molt bé a este tipus de jugadors».

En el seu grup tampoc el sorprén la situació actual. «De la Vega està de dolç i li ix tot. Quan un està tan bé l'única cosa que pots fer és descobrir-te davant eixe gran joc i aguantar el tiró. A més està molt ben acompanyat per Jesús. I Puchol II sempre està ahí. És una primeríssima figura i ho està demostrant».