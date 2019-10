Puchol II descarta a Fageca i a Soro III en la Copa

La Copa Caixa Popular en la modalitat d'escala i corda va descartar ahir a dos equips en la lluita per accedir a la fase final. Va ser al trinquet El Rovellet de Dénia on la formació de Vinalesa de Puchol II i Tomàs II es va imposar 60-30 a la de Vila-real amb Fageca i Félix en la partida que tancar la quarta jornada.

Este desenllaç deixa als derrotats en la tercera posició del Grup B amb 2 punts, els mateixos que els representants de Massamagrell, Soro III i Raúl, que són cuers. En la part alta de la taula, Puchol II i Tomàs II recuperen el lideratge encara que igualen a 7 punts amb la parella d'Almussafes de De la Vega i Jesús, que ocupa la segona posició.

Com solament resten dues jornades per a tancar la ronda en curs, tant Soro III com Fageca -i els seus respectius companys- s'han quedat sense opcions matemàtiques de continuar endavant. Ara queda decidir en quina posició acabaran els equips encapçalats per Puchol II i per De la Vega per a determinar els emparellaments de les semifinals.

En el Grup A, els quatre equips mantenen opcions encara que Benidorm (Pere Roc II i Santi) i Montserrat (Marc i Javi), que igualen a 7 punts, ho tenen prou millor que les formacions de Murla (Genovés II i Nacho) i Pedreguer (Francés i Pere), que empaten a 3 punts.

Pel que fa a la partida disputada a Dénia, la superioritat de Puchol II i Tomàs II va ser la que permet intuir el folgat 60-30. Les dues parelles començaren bé, però el domini dels vencedors es va fer més evident a mesura que passaren els jocs i la distància en el marcador era més gran.



La Copa Caixa Popular de raspall també va tancar ahir la quarta jornada. Va ser al trinquet d'Ontinyent on la parella representativa de Dénia, amb Ian i Roberto, va superar a la de Barxeta de Moltó i Lorja pel tanteig de 25-20. En este cas sí que hi hagué brega i igualtat. El públic se'n va anar satisfet per l'espectacle. Amb la victòria, Ian i Roberto tornen a situar-se al capdavant del Grup B, ara amb 7 punts, un més que l'equip de Sueca de Punxa i Canari. A hores d'ara quedarien descartats de les semifinals els equips de Xeraco (Badenes i Seve) i Barxeta (Moltó i Lorja), amb 5 i 4 punts respectivament, però amb dues partides més per davant mantenen intactes les seues opcions de classificació.

En el Grup A, el divendres es va confirmar al trinquet de Sueca que l'equip del Genovés de Sergio i Sanchis no estarà en la fase final. La lluita ara és cosa de tres. Els millors posicionats amb 7 punts en el seu caseller són els representants d'Oliva, Vercher i Brisca. Amb 1 punt menys es troba la parella de Villanueva de Castellón de Marrahí i Néstor i amb un total de 5 punts són tercers Pablo i Tonet IV, de l'equip d'Ontinyent.



Copa 2

En la Copa 2, la competició per dalt corda visita hui el trinquet de la Pobla de Vallbona on Salva Palau i Carlos debutaran davant Pablo de Sella, Bueno i Guillermo, que es van estrenar amb victòria.