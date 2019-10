Recta final en la fase regular de la Copa

Amb dos equips descartats en la Copa Caixa Popular d'escala i corda i un en la de raspall, encara no s'ha adjudicat cap plaça de la fase final. En la competició del joc per terra comença hui al trinquet d'Oliva la quarta i penúltima jornada de la fase regular que precisament enfrontarà a l'únic conjunt que s'ha quedat sense opcions, el del Genovés, contra un altre que té moltes paperetes per a ser semifinalista, el representatiu d'Oliva.

Ambdues formacions han estat remodelades per les baixes per lesió de Sergio i Vercher. Montaner jugarà en l'equip de la Costera en companyia de Sanchis mentre que Vicent repeteix darrere de Brisca per segona jornada consecutiva.

Vicent -Vercher- i Brisca lideren el Grup A en solitari i guanyar hui els convertiria en virtuals semifinalistes. Inclús podrien acabar la jornada amb el bitllet en la butxaca dependent del resultat de la partida que demà enfrontarà a Guadassuar als altres dos candidats, Marrahí i Néstor així com Pablo i Tonet IV.

Per a Montaner i Sanchis la motivació és totalment diferent. Màxima, perquè són professionals que es deuen als que han pagat una entrada, però tal vegada més personal que col·lectiva. El rest d'Almiserà, que es va quedar fora de la competició, pot demostrar que efectivament està al nivell que requereix la Copa. I per al mitger és la primera de les dues partides de comiat, la primera de les parades per a dir adéu amb honors.



Copa 2

La Copa 2 en la modalitat d'escala i corda va visitar ahir el trinquet de la Pobla de Vallbona on Salva Palau i Carlos es van imposar a Pablo de Sella, Bueno i Guillermo per 60-45. La competició continuarà el divendres a Vila-real mentre que el torneig a raspall completarà la pròxima partida el dijous a Bellreguard.